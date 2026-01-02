Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:05

Разведка прошла РЭБ — дальше работала артиллерия: схема, которая не оставляет шансов

Две бронемашины ВСУ уничтожены ударами беспилотников и артиллерии — МО РФ

На красноармейском направлении российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ с применением беспилотных систем и реактивной артиллерии. В результате боевой работы были уничтожены две бронированные машины противника, а также поражены укрепления и скопления живой силы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Работа беспилотных расчетов

В ходе операции расчёты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" задействовали разведывательный комплекс "Орлан-10". Аппарат осуществлял аэроразведку с высоты нескольких тысяч метров, что позволило обойти зоны действия средств радиоэлектронной борьбы противника и выявить цели на дальних оборонительных рубежах.

Полученные в ходе разведки координаты в режиме реального времени передавались артиллерийским подразделениям. Это обеспечило высокую точность последующих ударов и позволило поразить цели в момент их передвижения.

"Аэроразведка местности велась с высоты в несколько тысяч метров, что позволило успешно пройти зоны действия средств РЭБ и обнаружить цели на дальних оборонительных рубежах противника", — сообщили в Минобороны России.

Уничтожение техники на марше

Как уточнили в военном ведомстве, выявленные цели представляли собой бронированные машины ВСУ, которые находились на марше. После передачи координат артиллерийским расчетам по ним были нанесены точечные удары.

В результате две единицы бронированной техники противника были уничтожены. В Минобороны подчеркнули, что слаженное взаимодействие беспилотных расчетов и артиллерии позволило добиться результата в кратчайшие сроки.

Удар реактивной артиллерии

На этом же направлении действовали подразделения реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Их расчёты нанесли площадной удар по укреплённым позициям формирований ВСУ.

По данным ведомства, в результате применения РСЗО было уничтожено скопление живой силы и военной техники противника. Удар был нанесён по заранее разведанным координатам, что повысило его эффективность.

Ситуация на направлении

Минобороны отмечает, что применение беспилотных комплексов продолжает играть ключевую роль в разведке и корректировке огня. Это позволяет своевременно выявлять перемещения противника и наносить удары по его технике и позициям.

Боевые действия на красноармейском направлении продолжаются, подразделения группировки войск "Центр" выполняют поставленные задачи в рамках специальной военной операции.

