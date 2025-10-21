Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Учёные изучают мозг
Учёные изучают мозг
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:11

Разум оказался собственной ловушкой: интеллект повышает риск депрессии и тревожности

Интеллект человека связан с повышенным риском психических расстройств – Илон Либедински

Человеческий мозг — одно из величайших чудес эволюции. Он позволил нам создавать цивилизации, изобретать технологии, осмыслять собственное существование. Но за эту способность думать, чувствовать и понимать человек заплатил высокую цену. Новые исследования показывают: гены, которые сделали нас умнее, одновременно сделали нас более подверженными психическим расстройствам.

Интеллект и его тёмная сторона

Учёные из Центра нейрогеномики и когнитивных исследований (NIN, Амстердам) под руководством Илона Либедински проанализировали тысячи генетических вариаций, связанных с памятью, обучением и когнитивной гибкостью. Они сравнили эти данные с генами, ассоциированными с депрессией, тревожными расстройствами и шизофренией.

Результат оказался поразительным: многие гены пересекаются. То, что когда-то помогало мозгу развивать абстрактное мышление, сделало его более чувствительным к внутренним сбоям и стрессу.

"Наш мозг стал не просто машиной для выживания, а системой, способной к саморефлексии, — поясняет Либедински. — Но именно эмоциональная глубина и осознание конечности сделали нас уязвимыми".

Иными словами, интеллект и психическая нестабильность — две стороны одной эволюционной медали.

Хронология эволюции разума

Исследователи восстановили ключевые этапы формирования человеческого интеллекта, используя молекулярные часы.

  • ≈5 млн лет назад - человек отделяется от общего предка с шимпанзе; начинается ускоренный рост мозга.

  • ≈500 тыс. лет назад - появляются гены, связанные с логическим мышлением; побочный эффект — рост онкологических и метаболических рисков.

  • ≈475 тыс. лет назад - активизируются участки генома, влияющие на психическую регуляцию и предрасположенность к расстройствам.

  • ≈300 тыс. лет назад - формируются языковые и эмпатические механизмы.

  • ≈50 тыс. лет назад - завершается настройка мозга, появляются гены, влияющие на настроение и социальное поведение.

Эволюция, создавая сложный мозг, одновременно наделяла его чувствительностью и нестабильностью.

Почему умный мозг — уязвимый мозг

Мозг потребляет около 20% энергии организма, хотя его масса не превышает 2%. Такое энергопотребление требует абсолютного баланса обменных процессов. Малейшие сбои — стресс, недосып, интоксикация — могут вызвать дисфункции.

Гибкость нейронных связей, благодаря которой мы учимся и творим, — это и источник хаоса. Избыток дофамина или серотонина способен вызвать эйфорию, тревогу или депрессию. А чрезмерная активность определённых зон мозга нередко ведёт к когнитивным перегрузкам и эмоциональным колебаниям.

Парадокс адаптации

Психические расстройства — не просто ошибка природы, а побочный продукт эволюционных преимуществ. Носители "рисковых" генов нередко демонстрируют высокую креативность, эмпатию и аналитические способности.

Гены, связанные с биполярным расстройством, часто встречаются у людей искусства и науки. Это подтверждает идею об адаптивном спектре психики: та же биохимия, что делает нас чувствительными, делает нас гениями.

"Гибкость ума и эмоциональная глубина — часть одной системы. Эволюция просто выбрала риск ради развития", — отмечает Либедински.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать психические расстройства чисто патологией.
    Последствие: игнорируется их эволюционная и когнитивная роль.
    Альтернатива: рассматривать психические состояния как спектр — от адаптации до перегрузки.

  • Ошибка: идеализировать интеллект как абсолютное благо.
    Последствие: непонимание, что ум связан с тревожностью и утомлением.
    Альтернатива: воспринимать ум как сложный инструмент, требующий баланса.

  • Ошибка: искать "ген гениальности".
    Последствие: упрощённые выводы и биологический детерминизм.
    Альтернатива: учитывать влияние среды, воспитания, стресса и социума.

Сравнение: преимущества и риски интеллекта

Аспект Положительная сторона Уязвимая сторона
Креативность Способность к изобретательству и искусству Склонность к мании, гиперстимуляции
Эмпатия Социальная чувствительность, сочувствие Перегрузка эмоциями, тревожность
Аналитика Рациональное мышление, логика Отчуждённость, трудности саморегуляции
Осознание Саморефлексия, философия Депрессия, экзистенциальные кризисы

А что если психические расстройства — не болезнь, а эволюционный механизм?

Некоторые учёные считают, что тревожность и депрессия — это не дефекты, а формы адаптивного поведения, защищающие от перегрузок и опасностей. Например, умеренная тревога делает человека внимательнее и помогает предсказывать риски.

Такой подход меняет взгляд на психиатрию: вместо борьбы с симптомами можно искать баланс между когнитивной активностью и эмоциональной устойчивостью.

Плюсы и минусы эволюционной сложности мозга

Плюсы Минусы
Высокий интеллект и творческий потенциал Склонность к стрессу и психическим нарушениям
Эмпатия и моральное сознание Эмоциональная нестабильность
Гибкость мышления Повышенная энергозависимость мозга
Социальное взаимодействие Риск выгорания и депрессии

Мифы и правда

  • Миф: умные люди чаще болеют психическими расстройствами.
    Правда: связь не прямая — риск выше, но многое зависит от среды и образа жизни.

  • Миф: психические заболевания — это исключительно вред.
    Правда: некоторые формы связаны с креативностью и адаптивностью.

  • Миф: интеллект — продукт только генов.
    Правда: он развивается под влиянием генетики, среды и воспитания.

FAQ

Можно ли "вылечить" гены уязвимости?
Нет, но можно смягчить их проявления через раннюю диагностику, терапию и здоровый образ жизни.

Почему мозг так чувствителен к стрессу?
Потому что он потребляет много энергии и реагирует на малейшие сбои обмена веществ.

Связана ли гениальность с психическими нарушениями?
Отчасти да — общие гены отвечают за нестандартное мышление и эмоциональную интенсивность.

Как сохранить баланс?
Регулярный сон, физическая активность, социальная поддержка и осознанность помогают нейтрализовать уязвимости мозга.

Будет ли человек эволюционировать дальше?
Возможно, но направление зависит не от мутаций, а от того, как общество адаптирует среду под человеческий мозг.

Три интересных факта

  • Факт 1. Мозг человека содержит около 86 миллиардов нейронов, каждый из которых образует до 10 000 связей.

  • Факт 2. За последние 2 миллиона лет объём мозга Homo sapiens увеличился в три раза.

  • Факт 3. По данным генетиков, около 10% генов, связанных с интеллектом, участвуют и в формировании риска депрессии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компьютерное моделирование определило новый возраст бассейна Ясности на Луне — 4,25 млрд лет вчера в 23:44
NASA нашло доказательство: история Луны началась раньше, чем мы думали

Анализ камня, доставленного "Аполлоном-17", показал, что крупнейшие лунные кратеры возникли на сотни миллионов лет раньше, чем считалось. Это открытие меняет историю Луны и ранней Земли.

Читать полностью » Профессор Стрингер: общий предок Homo sapiens жил на миллион лет раньше предполагаемого срока вчера в 23:41
Человечество оказалось старше на 400 тысяч лет: сенсационное открытие в Китае

Череп возрастом миллион лет, найденный в Китае, показал, что Homo sapiens возник гораздо раньше, чем считалось. Новое исследование сдвигает возраст нашей линии на 400 тысяч лет назад.

Читать полностью » Ченнамангалам: на Луне нашли тысячи кратеров с драгоценными металлами и водой вчера в 22:38
Астероиды отдыхают: на Луне нашли клады, которые затмевают все космические богатства

Учёные подсчитали, что тысячи лунных кратеров могут хранить воду и металлы платиновой группы. Добыча ресурсов на Луне может оказаться проще и выгоднее, чем на астероидах.

Читать полностью » Исследователь Шерф: в галактике может быть менее 10 развитых цивилизаций вчера в 22:35
Парадокс Вселенной: почему мы одни в галактике из 400 миллиардов звёзд

Учёные Австрийской академии наук пришли к выводу, что разумные цивилизации в Млечном Пути крайне редки. Даже при оптимистичных расчётах ближайшая может находиться в 33 000 световых лет от нас.

Читать полностью » Хосе Мигель Морильо Леон: в Каталонии найден артефакт из бивня бегемота возрастом 5000 лет вчера в 21:19
Бегемот из Африки добрался до Каталонии за 5000 лет до Колумба: археологическая сенсация

В Каталонии найден артефакт из бивня бегемота возрастом 5000 лет — самый древний на Пиренейском полуострове. Эта находка доказывает существование морских торговых путей между Африкой и Европой в медном веке.

Читать полностью » В Мексике археологи обнаружили древнее святилище с петроглифами возрастом 800 лет вчера в 21:16
Старое святилище: археологи обнаружили место, где древние общались с богами

На вершине холма в Герреро археологи нашли святилище Пьедра-Летра: петроглифы, платформы и следы ритуалов солнца и дождя раскрывают восемь веков аграрной сакральной жизни региона.

Читать полностью » Сарыалтун: в Турции обнаружены шесть древних захоронений возрастом до 11 тысяч лет вчера в 20:06
Археологи нашли тайный город древних фермеров — их могилы хранят секреты, которые изменят историю

В Чайёню-Тепеси археологи нашли шесть древних могил — от неолита до бронзового века. Эти находки раскрывают, как зарождалось земледелие и менялись представления о жизни и смерти.

Читать полностью » В Тиволи при прокладке оптоволокна обнаружена древнеримская мозаика I века н.э. вчера в 20:03
Под современным Тиволи скрывается древний дворец: случайная находка шокировала археологов

В Тиволи при прокладке оптоволоконной линии нашли древнеримскую мозаику. Случайная находка открыла новую страницу истории античного Тибура и дала старт масштабным раскопкам.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Microsoft не снимает блокировку 24H2 для ПК с драйвером sprotect.sys — возможен BSOD
Туризм
Названы сроки беременности, при которых разрешены авиаперелёты
Авто и мото
Средняя стоимость машиноместа в Москве выросла на 18% до 240 тысяч рублей — Илья Павлюк
Еда
Тыквенный пирог по американскому рецепту с сгущённым молоком и корицей сохраняет нежную текстуру
Еда
Куриное филе с шампиньонами и сыром при запекании в духовке сохраняет сочность
Красота и здоровье
Педиатр Елена Мескина рассказала, сколько раз в год ребёнок может болеть без вреда для здоровья
Спорт и фитнес
Обмен веществ замедляется после 18 лет — учёные объяснили причины
Садоводство
Горячие грядки осенью ускоряют прогрев почвы и повышают урожайность растений — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet