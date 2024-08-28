Карьера испанского футболиста Марка Берналя под вопросом после разрыва крестообразных связок

Игрок барселоны Марк Берналь порвал крестовые связки и уже готовится к операции

Игрок испанской футбольной команды "Барселона", Марк Берналь, получил серьёзную травму колена. Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте клуба в социальной сети X, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, а также повреждение наружного мениска.

Полузащитник получил травму во время матча третьего тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано", который завершился со счётом 2:1 в пользу "Барселоны". Берналь не смог продолжить игру и покинул поле при поддержке медицинского персонала.

По результатам медицинского обследования было установлено, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена, а также сопутствующее повреждение мениска. Отметим, что аналогичную травму ранее получил игрок "Барселоны" Гави.

Клуб сообщил, что Берналь в ближайшее время будет прооперирован.

Берналь — воспитанник футбольной школы "Барселоны". В текущем сезоне он дебютировал в основном составе команды и успел провести три матча за "сине-гранатовых". 17-летний футболист в ближайшие дни пройдёт операцию.

Фото: From Wikimedia Commons/ Agência Brasília (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)