Карьера испанского футболиста Марка Берналя под вопросом после разрыва крестообразных связок

Игрок испанской футбольной команды "Барселона", Марк Берналь, получил серьёзную травму колена. Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте клуба в социальной сети X, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, а также повреждение наружного мениска.
Полузащитник получил травму во время матча третьего тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано", который завершился со счётом 2:1 в пользу "Барселоны". Берналь не смог продолжить игру и покинул поле при поддержке медицинского персонала.
По результатам медицинского обследования было установлено, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена, а также сопутствующее повреждение мениска. Отметим, что аналогичную травму ранее получил игрок "Барселоны" Гави.
Клуб сообщил, что Берналь в ближайшее время будет прооперирован.
Берналь — воспитанник футбольной школы "Барселоны". В текущем сезоне он дебютировал в основном составе команды и успел провести три матча за "сине-гранатовых". 17-летний футболист в ближайшие дни пройдёт операцию.
Фото: From Wikimedia Commons/ Agência Brasília (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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