Разрушительный ветер и ожидание худшего: власти Южных Курил ввели режим готовности

Мощный циклон, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Южные Курилы и привёл к сбоям в работе инфраструктуры и повреждению жилых домов. В отдельных районах скорость воздушных потоков достигала критических значений, что вынудило власти ввести режим повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Южно-Курильского округа Сахалинской области.

Ураганные порывы и текущая обстановка

По информации местных властей, погодная ситуация в районе остаётся крайне напряжённой. Основную опасность представляет штормовой ветер, который оказывает разрушительное воздействие на здания и инженерные коммуникации. Его сила существенно осложняет работу аварийных служб и ограничивает возможность немедленного реагирования.

"В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 35 метров в секунду", — говорится в сообщении администрации Южно-Курильского округа.

Такие показатели соответствуют ураганному уровню и способны вызывать серьёзные повреждения даже при непродолжительном воздействии.

Проблемы с электроснабжением и ущерб жилому фонду

Стихия привела к повреждению линий электропередачи. В результате часть потребителей временно осталась без электроэнергии, а восстановительные работы были отложены до стабилизации погодных условий. В администрации подчёркивают, что проведение ремонта в условиях сильного ветра представляет опасность для персонала.

Помимо этого, зафиксирован ущерб жилищному фонду. Повреждены кровли и фасады многоквартирных домов, что может повлечь дополнительные риски при сохранении неблагоприятной погоды. Состояние зданий подлежит дальнейшей оценке после прохождения циклона.

Действия властей и меры безопасности

В округе был проведён оперативный штаб по предотвращению и ликвидации последствий непогоды. В его работе задействованы все экстренные и технические службы, которые переведены в усиленный режим. Основное внимание уделяется мониторингу обстановки и подготовке к аварийно-восстановительным мероприятиям.

До улучшения погодных условий активные работы ограничены. Жителям района рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и не выезжать за пределы населённых пунктов. Эти меры направлены на снижение рисков для жизни и здоровья в условиях ураганного ветра.