Российский удар по мосту в Затоке Одесской области, проведённый 14 декабря, значительно повлиял на логистику поставок западного вооружения для ВСУ. Атака, использующая фугасные авиабомбы, продемонстрировала важность данного объекта для снабжения Вооружённых сил Украины, нарушив ключевой маршрут поставок с территории Румынии.

Нарушение логистических цепочек

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью "Взгляду" пояснил, что атака на инфраструктурный объект представляет собой серьёзное препятствие для поставок оружия и боеприпасов из стран НАТО.

"Нынешний удар — серьёзный прорыв в ходе специальной военной операции с точки зрения перекрытия кратчайшего маршрута поставок вооружения, боеприпасов и топлива с территории страны НАТО — Румынии", — отметил Кнутов.

По его словам, результатом этой операции стало значительное сокращение числа грузов, которые могут поступать в Украину по этому маршруту, что осложнит снабжение украинской армии.

Характер удара и его последствия

Атака была проведена российскими бомбардировщиками Су-34, которые впервые применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это оружие позволяет точно нацеливаться на удалённые объекты, что увеличивает эффективность ударов по важной инфраструктуре.

В результате удара повреждения были получены не только мостом, но и другими объектами в поселке Затока. Су-34 действовали в паре с истребителями, что обеспечивало прикрытие и безопасность во время выполнения операции.

Влияние на военные поставки

Затока является важным звеном в цепочке поставок, через которую поступает большое количество западной военной помощи. Перекрытие этого маршрута создаёт дополнительные сложности для ВСУ, которым предстоит искать новые пути для доставки оружия и боеприпасов.

Ожидается, что разрушение ключевых мостов и объектов инфраструктуры будет продолжать оказывать влияние на логистику ВСУ и сокращать объёмы возможных поставок, что особенно критично в условиях длительного конфликта.