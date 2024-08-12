ГАУ будет широко использоваться для удаления загрязнений из воды и воздуха

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали улучшенный гранулированный активированный уголь для очистки воды и воздуха. Новая технология позволяет получать углеродные сорбенты повышенного качества с пониженной вязкостью.

ГАУ широко используется для удаления загрязнений из воды и воздуха, но качество продукта зависит от вязкости связующего и содержания коксового остатка. Ученые предложили использовать коксохимические смолы с добавками, снижающими вязкость до нужной степени, что открывает новые возможности в изготовлении ГАУ.

ГАУ имеет особую структуру пор, позволяющую сорбировать молекулы различных размеров и типов, и может улавливать жидкие и газообразные вещества. Связующий компонент ГАУ влияет на прочность и способность придавать получаемой пасте форму гранул.

В лабораторных условиях ученые создали серию образцов ГАУ из пыли каменного угля и коксохимических смол с разной массой коксового остатка. Анализ показал, что нагрев связующего до 60 градусов Цельсия снижает вязкость примерно в пять раз, а добавление дистиллированной воды в состав связующего приводит к значительному увеличению его вязкости.

При добавлении поверхностно активных веществ в составе связующего увеличиваются площади удельной поверхности ГАУ на 23%, что улучшает сорбционную способность продукта и возрастает эффективность его использования в процессах очистки.

Исследования проведены в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", обладателем гранта которой в размере 100 млн рублей ПНИПУ стал в 2021 году. Статья с результатами исследования опубликована в журнале "Вестник технологического университета" № 6 за 2024 год.

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