Baldur's Gate 4 находилась в разработке и была частично готова до того, как Larian свернула проект

Несколько месяцев назад стало известно, что Larian Studios работает над новым проектом, который не будет связан с миром Забытых королевств. Однако, как оказалось, разработка Baldur's Gate 4 уже началась, но была остановлена по ряду причин.

Изначально студия решила не разрабатывать Baldur's Gate 4, а сосредоточиться на создании расширения для третьей части. Это казалось логичным шагом, ведь у команды уже был готовый движок и многое другое для создания нового контента. Работа шла быстро, пока разработчики не поняли, что создание дополнения на протяжении трёх лет не оправдывает затрат. Затем они начали превращать проект в полноценную Baldur's Gate 4, но снова столкнулись с тем, что работа над игрой не принесёт желаемого результата.

Хотя проект был частично готов, Larian Studios приняла коллективное решение свернуть разработку и сосредоточиться на других идеях. По словам создателя, игроки могли бы полюбить эту версию Baldur's Gate 4, но студия решила двигаться дальше.

На сегодняшний день Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S, и уже считается одной из лучших ролевых игр всех времен.

Фото: www.flickr.com/ Official GDC (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)