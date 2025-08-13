Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Множество моющих средств для уборки
Множество моющих средств для уборки
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:41

Моющие средства, которые не просто стирают: как технологии помогают нам бороться с загрязнениями

За кулисами моющих средств: как исследования и технологии совершенствуют стирку и уборку

Моющие средства — это те вещи, которые мы используем ежедневно, не задумываясь о том, как они работают. Мы не всегда осознаём, какие технологии и научные исследования стоят за тем, чтобы наши джинсы снова становились свежими, а чашки, залитые кофе, — белоснежными. Что скрывается за созданием этих продуктов, как их улучшают и что влияет на их эффективность? АиФ заглянули в Инновационный центр компании "Procter & Gamble" в Брюсселе, чтобы узнать все секреты.

Инновации для миллионов потребителей

В научно-исследовательском центре компании работают более 600 специалистов, которые разрабатывают новые продукты, тестируют их и совершенствуют. Здесь разрабатываются моющие средства для стирки, мытья посуды, кондиционеры для белья и многое другое, что используется более чем 2 миллиардами людей по всему миру. И важнейший принцип работы центра — постоянное общение с конечным потребителем. Многие изменения в продуктах происходят благодаря отзывам обычных людей.

В центре есть так называемый "Дом потребителя", где воссозданы обычные условия для тестирования. Здесь десятки людей ежедневно "проверяют" на практике новые стиральные порошки, капсулы, средства для мытья посуды. Например, благодаря обратной связи появилась формула для стирки в холодной воде, а также капсулы для посудомоечных машин, с которыми посуду не нужно предварительно ополаскивать.

Роботы вместо стиральных машин

Но не только люди помогают улучшать продукты. В центре активно используются роботы, которые тестируют моющие средства. Специальные станции, похожие на медицинские анализаторы, помогают оценить, как хорошо очищают средства от загрязнений. Они проверяют эффективность разных комбинаций моющих средств при различных температурах и условиях воды.

Используя робототехнику, специалисты могут быстро протестировать десятки формул, чтобы выбрать наилучшую для различных типов загрязнений и тканей. Это помогает значительно ускорить процесс создания новых и улучшенных средств.

Как моющие средства справляются с загрязнениями?

Часто исследования проводятся с использованием образцов ткани, на которых нанесены искусственные пятна. Например, на синтетике жирные загрязнения легко впитываются и сложно отмываются. Исследования показывают, что 70% загрязнений на одежде — это естественные выделения нашего тела, такие как пот, кожный жир и отмершие клетки кожи. Они постепенно накапливаются в ткани, вызывая пожелтение, особенно на синтетических тканях.

В "Тест-лаборатории" с помощью 280 стиральных машин из разных стран мира проводят тысячи исследований в год. Это позволяет создавать средства, которые сохраняют яркость цветов и белизну одежды, даже если она сделана из смешанных тканей и имеет сложные принты.

Международные различия в стирке

Качество стирки зависит не только от технологии средства, но и от условий в разных странах. Например, в Японии часто стирают в холодной воде, а в США — в мягкой воде с большим количеством моющего средства. Для каждого региона разрабатываются свои уникальные формулы.

Кроме того, климат и условия сушки играют важную роль. В России, где холодный и влажный климат, и в Саудовской Аравии, где постоянная жара, стиральные средства и кондиционеры для белья тоже должны быть разными. Это все учитывается в процессе разработки продуктов.

Аромат — важная составляющая

Наконец, завершающий этап в создании моющих средств — это аромат. Это то, что воспринимает наш мозг, когда мы ощущаем запах свежей одежды. Разработчики утверждают, что запахи играют важнейшую роль в восприятии чистоты. Поэтому средства часто насыщены яркими цитрусовыми или ягодными ароматами, а базовые ноты — ванилью, мускатом или сандаловым деревом.

Аромат зависит не только от предпочтений потребителей, но и от погодных условий в разных странах. В некоторых странах аромат может не подойти из-за культурных особенностей и климата. Например, в жарких странах, как Саудовская Аравия, могут не принять более сладкие ароматы, популярные в России.

Заключение

Создание моющих средств — это целый научный процесс, включающий исследования, эксперименты и обратную связь от пользователей. Благодаря этому, в конечном итоге, мы получаем продукты, которые эффективно борются с загрязнениями и делают нашу жизнь проще.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удаление накипи из чайника: эффективные средства и секреты профилактики сегодня в 19:48

Газировка, уксус и сода: как неожиданные помощники могут избавиться от накипи в вашем чайнике

Узнайте, как эффективно избавиться от накипи в чайнике с помощью простых домашних средств, таких как уксус, сода и лимонная кислота, и как предотвратить её появление.

Читать полностью » Когда интернет нужно закладывать в план ремонта квартиры сегодня в 10:31

Ремонт и Wi-Fi: в каком порядке лучше всё делать

Личный опыт: почему о месте для роутера стоит думать ещё на этапе плана ремонта и как правильно проложить кабель, чтобы потом не штробить стены.

Читать полностью » Когда мощный Wi-Fi роутер уже не помогает: как понять, что настало время для Mesh-сети сегодня в 9:30

Слабый Wi-Fi: мощный роутер или Mesh — что спасёт квартиру

Личный опыт: когда слабый Wi-Fi можно спасти мощным роутером, а когда даже топовая модель не поможет и пора ставить Mesh-систему.

Читать полностью » Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире сегодня в 8:26

Как я убрал мёртвые зоны Wi-Fi в квартире: Mesh-система или усилитель

В большой квартире сигнал Wi-Fi часто «гаснет» в дальних комнатах. Мой опыт, чем помогла Mesh-система и как сравнились с ней обычные репитеры.

Читать полностью » Чем дорогой роутер отличается от дешёвого: личный опыт выбора сегодня в 7:24

Почему некоторые роутеры стоят в 3 раза дороже и нужен ли вам такой

Чем дорогой роутер отличается от дешёвого, и когда переплата оправдана. Мой опыт, реальные различия и советы по выбору для квартиры.

Читать полностью » Как я избавился от соседских помех и ускорил свой Wi-Fi сегодня в 6:20

Почему соседские сети съедают скорость интернета и как я это исправил

История о том, как соседские сети мешали моему интернету и что я сделал, чтобы Wi-Fi снова стал быстрым и стабильным.

Читать полностью » Почему Wi-Fi в панельной квартире всегда сегодня в 5:17

Почему интернет в панельке слабее, чем обещает провайдер

Почему Wi-Fi в панельных домах часто слабый: мой опыт, реальные причины и что помогло сделать интернет стабильным без переезда.

Читать полностью » Глицерин, сода и масла помогают сократить количество разморозок холодильника сегодня в 4:15

Лёд в морозилке убивает ваш холодильник: как остановить этот процесс

Пять доступных способов продлить жизнь морозильной камере без частых разморозок — от глицерина до правильного наклона. Некоторые из них вы точно не пробовали.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Подбираем породу кошки по своему знаку зодиака
Дом

Как отбелить бельё без вреда: простой и эффективный метод с использованием соды
Садоводство

Депутат Чаплин: переделка жилого дома в баню требует согласования с властями
Наука и технологии

Археологи обнаружили следы жизни в Помпеях спустя 400 лет после извержения Везувия
Туризм

Тренды отдыха: глэмпинг, баннинг и монастыринг становятся альтернативой пляжному туру
Спорт и фитнес

Названы три самых популярных добавки для спорта — мнение главы фитнес-сообщества
Питомцы

Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак
Авто и мото

Toyota добавила шесть подушек безопасности во все версии Urban Cruiser Taisor 2026 в Индии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru