Импортозамещающая смола обещает принести значительные преимущества в области передовой химии

Студент ЮФУ Дмитрий Молодцов решил заняться её созданием, поскольку это направление оказалось наиболее актуальным в контексте работы над микрофлюидными устройствами.

Студент магистратуры Южного федерального университета Дмитрий Молодцов разработал уникальную смолу для создания микрофлюидных устройств с использованием 3D-печати. Эти устройства содержат сеть очень тонких микроканалов и нашли применение в химической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В современной химической промышленности активно используются микрофлюидные чипы, каналы, клапаны и смесительные устройства. Сетчатая структура каналов, имеющих микронную ширину, позволяет химикам контролировать потоки жидкостей и газов на микроуровне.

Для изготовления таких устройств применяется 3D-печать с использованием специальных смол, однако на российском рынке наблюдается серьезный дефицит подобных материалов.

Молодцов завоевал главный приз конкурса "Студенческий стартап". Его проект "Новые композитные составы смол для фотополимерной 3D-печати микрофлюидных устройств" впечатлил жюри.

Молодцов, увлеченный разработкой, решил взять на себя создание смолы как ключевую составляющую в работе над микрофлюидными устройствами. "3D-печать в науке развивается стремительно, но подходящие материалы для лабораторий часто недоступны. Поэтому мы решили производить их самостоятельно", - рассказал студент.

Одним из требований к смоле является гидрофобность. "Нам нужно было добиться, чтобы она не смачивалась, например, как силиконовый коврик для выпечки. Мы начали искать компоненты, которые могли бы смешиваться с смолой и придать ей нужные свойства. В результате мы разработали уникальный инновационный состав. Сейчас я отвечаю за производство смолы для внутренних нужд института. Хочется расширить производство и выйти на рынок, где такого нет", - поделился Молодцов.

Молодой ученый уже имеет разработанный протокол получения гидрофобной смолы для изготовления микрофлюидных устройств. Среди потенциальных потребителей Молодцов видит научные центры, использующие микрофлюидный синтез, медицинские учреждения и студии 3D-печати.

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