Проблема бессонницы
© freepik is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:03

Разные диагнозы — один механизм: циркадные ритмы оказались в центре внимания

Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета

Нарушения сна и сбитый режим дня могут быть не просто следствием психических расстройств, а их общей биологической основой. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине, изучив связь между работой внутренних биологических часов и состоянием психики. Об этом сообщает МедикФорум, ссылаясь на результаты научной работы.

Общий фактор для разных психических расстройств

На первый взгляд такие заболевания, как шизофрения, тревожные расстройства, синдром Туретта и аутизм, почти не имеют общих черт. У каждого из них — собственные симптомы, механизмы развития и клиническая картина. Однако ученые обнаружили объединяющий фактор, который может лежать в основе сразу нескольких психических нарушений.

Речь идет о сбое циркадных ритмов — внутренних биологических часов, регулирующих активность организма в течение суток. Авторы исследования выдвинули гипотезу, что именно нарушения этих ритмов могут быть общим признаком значительного числа психических заболеваний. По их мнению, более глубокое понимание этого механизма способно изменить подходы к лечению.

Почему циркадные ритмы так важны

Циркадные ритмы играют ключевую роль во всех живых системах — от простейших молекулярных процессов до работы человеческого мозга. Они синхронизируют физиологические функции с циклом смены дня и ночи, влияя на сон, гормональный баланс, обмен веществ и когнитивные процессы.

Анализ показал, что сбои этих ритмов могут охватывать практически весь спектр психических расстройств. Ранее проверить такую связь на молекулярном уровне было сложно, однако теперь накоплено достаточно данных, подтверждающих эту взаимосвязь.

Сон как ключевой симптом и более широкий спектр рисков

Одним из наиболее заметных признаков нарушений циркадных ритмов остаются проблемы со сном. Именно они часто сопровождают психические расстройства и нередко воспринимаются как вторичный симптом, а не как возможная первопричина.

Хотя основное внимание ученых было сосредоточено на таких состояниях, как СДВГ, аутизм и биполярное расстройство, исследователи считают, что выявленная связь может быть гораздо шире. Она потенциально распространяется на обсессивно-компульсивное расстройство, нервную анорексию, булимию, пищевую зависимость и даже болезнь Паркинсона. Это подчеркивает универсальную роль циркадных ритмов в регуляции психического и физического состояния человека.

