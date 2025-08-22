Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Соль
Соль
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Как сократить соль и не потерять вкус: специи, лимон и немного хитрости

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму

Морская, розовая, чёрная, гималайская — на прилавках можно найти десятки видов соли, каждая из которых подаётся как более "здоровая" альтернатива обычной поваренной. Но действительно ли они полезнее? Диетолог Соня Помбо в интервью The Guardian развенчала главный миф о "натуральной соли" и объяснила, почему не стоит обманываться красивыми упаковками.

"Соль — это соль": почему состав не играет роли

"Если посмотреть, какое крошечное количество калия и магния содержится, например, в морской соли — становится смешно. Хотите микронутриентов? Съешьте фрукт", — заявила Помбо.

По её словам, все виды соли практически идентичны по своему основному составу — это хлорид натрия. Дополнительные минералы, которыми хвастаются производители, присутствуют в таких мизерных дозах, что не оказывают заметной пользы для организма.

Сколько соли — это норма?
Диетолог подчёркивает, что не важно, какой сорт соли вы выбираете — если превышаете норму, риски для здоровья одинаковы:

  • Рекомендуемая суточная доза — не более 6 граммов (около одной чайной ложки).
  • Среднестатистический человек сегодня потребляет на 40% больше.

"Переизбыток соли — это прямой путь к повышенному давлению и связанным с ним заболеваниям", — отмечает эксперт.

Как сократить соль в рационе?
Единственный по-настоящему здоровый способ употребления соли — это сократить её количество. Помбо советует:

  • чаще готовить дома, чтобы контролировать добавки;
  • избегать полуфабрикатов и готовых соусов, в которых скрыто много соли;
  • постепенно адаптировать рецепторы вкуса, уменьшая солёность блюд;
  • использовать специи, травы и лимонный сок как альтернативу.

