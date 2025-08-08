Старость в России и США: контраст, который бросается в глаза

Путешествующий по миру россиянин в своём блоге на платформе "Дзен" поделился наблюдениями о жизни пожилых людей в двух странах — на родине и в США. Его вывод оказался не в пользу американской старости.

Активность российских пенсионерок

"Наши соотечественницы в преклонном возрасте всегда занимаются физическим трудом на дачах или в саду, проводят время с внуками или близкими", — отметил блогер.

По его мнению, такая активность и вовлечённость в жизнь семьи способствует лучшему физическому и эмоциональному состоянию в пожилом возрасте.

Американская старость и проблема ожирения

Турист утверждает, что в США пожилые женщины нередко встречают старость "на обтянутой клеёнкой койке в ожидании медсестры". Основной причиной он называет повсеместное ожирение и связанный с ним образ жизни, который приводит к ампутациям, потере подвижности или зрения.

Дома престарелых: от убогих до роскошных

По словам блогера, значительная часть пожилых американцев попадает в дома престарелых, где они годами живут на простых койках и питаются порошковым пюре и супами. При этом есть и элитные учреждения, но позволить их себе могут лишь немногие.