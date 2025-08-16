Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Противопехотные мины
Противопехотные мины
© commons.wikimedia.org by Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:18

Опасная находка у Крымского моста: сапёры обезвредили мины времен ВОВ

МЧС ликвидировало девять мин вблизи железной дороги в Крыму

Специалисты МЧС провели операцию по обезвреживанию девяти взрывоопасных предметов, обнаруженных в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд, предположительно оставшиеся со времён Великой Отечественной войны, были уничтожены на месте.

Особую сложность операции придавало расположение опасных находок — они находились под значительным слоем грунта всего в нескольких метрах от железнодорожной насыпи. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, работы проводились без остановки движения поездов — сапёры действовали в промежутках между прохождением составов.

Эта операция стала частью масштабной работы по очистке территории полуострова от взрывоопасных предметов военного времени. Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована под Брянском, где специалисты извлекли и обезвредили артиллерийский снаряд калибра 45 мм и 81-мм миномётную мину.

Ведомство подчёркивает, что подобные находки требуют особой осторожности и напоминает гражданам о необходимости немедленно сообщать о любых подозрительных предметах, напоминающих боеприпасы, в экстренные службы. В случае обнаружения таких объектов категорически запрещается прикасаться к ним или пытаться перемещать.

Работы по разминированию в Крыму продолжаются — специалисты обследуют территории, где в годы войны велись активные боевые действия. Только за последний год в регионе было обезврежено более сотни взрывоопасных предметов различного типа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму сообщили о временных перебоях с бензином: причина — погода 15.08.2025 в 18:31

Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму

В Крыму наблюдаются кратковременные перебои с поставками топлива, в частности АИ-95, из-за шторма в Керченском проливе. Минэнерго заверяет, что дефицита нет и поставки стабилизируются.

Читать полностью » В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи 15.08.2025 в 0:02

Особая жестокость: в Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве судьи

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел вечером 14 августа в непосредственной близости от здания городского суда Камышина. Погибший имел множественные огнестрельные и колото-резаные ранения.

Читать полностью » Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах 14.08.2025 в 22:31

Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Крым сталкивается с острейшей нехваткой песка и гальки, из-за чего береговая линия разрушается, а пляжи исчезают.

Читать полностью » Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов 14.08.2025 в 21:42

Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму

Крымская республика запускает новую систему утилизации биологических отходов: крематоры вместо старых скотомогильников сделают процесс безопаснее и эффективнее.

Читать полностью » В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать 14.08.2025 в 20:35

Огненные дни в Крыму: с 15 по 18 августа действует особый режим

С 15 по 18 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Узнайте, что запрещено и как избежать огромных штрафов за нарушения.

Читать полностью » В Адыгее модернизируют культурные объекты Кошехабля в рамках нацпроектов 14.08.2025 в 19:12

От народной культуры до креативных индустрий: как преображается культурное пространство адыгейского аула

В ходе рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход масштабной модернизации ключевых культурных учреждений аула. Центральным объектом внимания стала реконструкция Межпоселенческого центра народной культуры, построенного в 1955 году. На капитальный ремонт здания из бюджета выделено 102,9 млн рублей.

Читать полностью » В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату 13.08.2025 в 20:38

Крым готовит зерно будущего: новые сорта переживут и жару, и засуху

В 2026 году Крымский НИИ сельского хозяйства представит жароустойчивые сорта зерна. Они уже показали высокую урожайность даже в засуху.

Читать полностью » Рыбаки Крыма получат 35 миллионов господдержки: что это значит для отрасли 13.08.2025 в 18:26

35 миллионов для рыбаков Крыма: как господдержка спасёт рабочие места

В 2025 году рыбаки Крыма получат 35 млн рублей господдержки. Рассказываем, кому достанутся деньги, на что их потратят и как это изменит отрасль.

Читать полностью »

Новости
Мир

Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось из-за онкологии
Садоводство

Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа
Мир

Опрос: 43% немцев считают, что "Альтернатива для Германии" победит на следующих выборах
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях
Наука и технологии

Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров
Туризм

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи
ЦФО

В Воронежской области ПВО сбивает украинские БПЛА, объявлена угроза авиаудара
Еда

Диетологи назвали рецепт салата с колбасой и сыром для быстрого ужина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru