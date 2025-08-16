Опасная находка у Крымского моста: сапёры обезвредили мины времен ВОВ

Специалисты МЧС провели операцию по обезвреживанию девяти взрывоопасных предметов, обнаруженных в непосредственной близости от железнодорожных путей в Ленинском районе Крыма. Восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд, предположительно оставшиеся со времён Великой Отечественной войны, были уничтожены на месте.

Особую сложность операции придавало расположение опасных находок — они находились под значительным слоем грунта всего в нескольких метрах от железнодорожной насыпи. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, работы проводились без остановки движения поездов — сапёры действовали в промежутках между прохождением составов.

Эта операция стала частью масштабной работы по очистке территории полуострова от взрывоопасных предметов военного времени. Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована под Брянском, где специалисты извлекли и обезвредили артиллерийский снаряд калибра 45 мм и 81-мм миномётную мину.

Ведомство подчёркивает, что подобные находки требуют особой осторожности и напоминает гражданам о необходимости немедленно сообщать о любых подозрительных предметах, напоминающих боеприпасы, в экстренные службы. В случае обнаружения таких объектов категорически запрещается прикасаться к ним или пытаться перемещать.

Работы по разминированию в Крыму продолжаются — специалисты обследуют территории, где в годы войны велись активные боевые действия. Только за последний год в регионе было обезврежено более сотни взрывоопасных предметов различного типа.