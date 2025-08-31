Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:42

Европа разработала детальный план военного присутствия на Украине

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке детального плана развертывания воинского контингента на территории Украины в рамках будущих договоренностей о гарантиях безопасности. В интервью Financial Times она отметила, что Европа достигла соглашения с американской администрацией по этому вопросу, и работа продвигается достаточно успешно.

По словам фон дер Ляйен, Европейский союз также рассматривает новые механизмы финансирования для обеспечения устойчивой поддержки вооруженных сил Украины. Во время выступления в Польше она уточнила, что главы государств ЕС работают над созданием плана размещения многонациональных сил при американской поддержке, при этом президент США Дональд Трамп подтвердил готовность обеспечить военное присутствие.

Согласно доступной информации, предполагается, что в состав контингента войдут десятки тысяч военнослужащих под европейским командованием, а Соединенные Штаты предоставят поддержку в области управления, разведки и наблюдения. Для дальнейшего обсуждения этих планов 4 сентября в Париже запланирована встреча высокого уровня с участием Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Параллельно рассматриваются вопросы обеспечения безопасности воздушного пространства Украины. Европейские представители обсуждают возможность создания зон, закрытых для военной авиации, чтобы восстановить работу гражданской авиации.

Российская сторона ранее заявляла о готовности обсуждать гарантии безопасности для Киева, но при условии обеспечения равной безопасности всех заинтересованных сторон. Москва последовательно выступает против любого сценария с размещением войск НАТО на территории Украины.





