Советы, как начать садоводство и выбрать идеальный размер сада

Начните с малого
Начните с небольшого сада, особенно если вы новичок в садоводстве. Небольшим пространством легче управлять, и оно не будет перегружать вас.
Оцените свое пространство
Посмотрите на площадь, которая у вас есть. Проверьте наличие солнечного света, тени и ветра. Это поможет вам понять, какие растения будут хорошо расти в вашем пространстве.
Учитывайте свое время
Подумайте о том, сколько времени вы можете проводить в своем саду. Меньший по размеру сад требует не так много времени и усилий для ухода.
Выбирайте простые растения
Выбирайте растения, которые легко выращивать, особенно для новичков. Травы, помидоры и цветы, такие как бархатцы, являются хорошим выбором.
Контейнерное садоводство
Если у вас ограниченное пространство, рассмотрите возможность контейнерного садоводства. Вы можете использовать горшки и контейнеры на балконе или террасе.
Учитесь постоянно
Садоводство — это процесс обучения. Начните с малого, наблюдайте и узнавайте о своих растениях. По мере накопления опыта вы всегда сможете расширить свой сад позже. Как только вы почувствуете себя уверенно и комфортно, вы сможете постепенно расширять свой сад.
Таким образом, вы развиваете свои навыки вместе со своим садом.
Фото: commons.wikimedia.org/Captain-tucker (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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