Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Как выбрать идеальный размер сада
  1. Главная
  2. Садоводство

Советы, как начать садоводство и выбрать идеальный размер сада

Как выбрать идеальный размер сада

Начните с малого

Начните с небольшого сада, особенно если вы новичок в садоводстве. Небольшим пространством легче управлять, и оно не будет перегружать вас.

Оцените свое пространство

Посмотрите на площадь, которая у вас есть. Проверьте наличие солнечного света, тени и ветра. Это поможет вам понять, какие растения будут хорошо расти в вашем пространстве.

Учитывайте свое время

Подумайте о том, сколько времени вы можете проводить в своем саду. Меньший по размеру сад требует не так много времени и усилий для ухода.

Выбирайте простые растения

Выбирайте растения, которые легко выращивать, особенно для новичков. Травы, помидоры и цветы, такие как бархатцы, являются хорошим выбором.

Контейнерное садоводство

Если у вас ограниченное пространство, рассмотрите возможность контейнерного садоводства. Вы можете использовать горшки и контейнеры на балконе или террасе.

Учитесь постоянно

Садоводство — это процесс обучения. Начните с малого, наблюдайте и узнавайте о своих растениях. По мере накопления опыта вы всегда сможете расширить свой сад позже. Как только вы почувствуете себя уверенно и комфортно, вы сможете постепенно расширять свой сад.

Таким образом, вы развиваете свои навыки вместе со своим садом.

Фото: commons.wikimedia.org/Captain-tucker (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия

Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия

Наращивание присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке грозит эскалацией в этом регионе. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Читать полностью
SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn

SpaceX вновь сдвинула старт миссии Polaris Dawn

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим бортом Crew Dragon по программе коммерческой миссии Polaris Dawn в очередной раз не состоялся. SpaceX мотивировала решение о переносе запуска плохой погодой на площадке. Ранее отправка в космос была перенесена из-за утечки гелия.

Читать полностью

Общество

Группа Oasis смогла создать идеальный трек 90-х — музкритик

Группа Oasis смогла создать идеальный трек 90-х — музкритик

Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что у группы Oasis получилось написать идеальный трек 1990-х годов.

Читать полностью
Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети россиян уверены, что формат инкогнито скроет их работу в интернете

Более трети пользователей сети в нашей стране убеждены, что включенный режим "инкогнито" при активности в интернете действительно скрывает их действия в виртуальном пространстве, приводят данные исследования платформа Calltouch.

Читать полностью

Новости