Советы, как начать садоводство и выбрать идеальный размер сада

Начните с малого

Начните с небольшого сада, особенно если вы новичок в садоводстве. Небольшим пространством легче управлять, и оно не будет перегружать вас.

Оцените свое пространство

Посмотрите на площадь, которая у вас есть. Проверьте наличие солнечного света, тени и ветра. Это поможет вам понять, какие растения будут хорошо расти в вашем пространстве.

Учитывайте свое время

Подумайте о том, сколько времени вы можете проводить в своем саду. Меньший по размеру сад требует не так много времени и усилий для ухода.

Выбирайте простые растения

Выбирайте растения, которые легко выращивать, особенно для новичков. Травы, помидоры и цветы, такие как бархатцы, являются хорошим выбором.

Контейнерное садоводство

Если у вас ограниченное пространство, рассмотрите возможность контейнерного садоводства. Вы можете использовать горшки и контейнеры на балконе или террасе.

Учитесь постоянно

Садоводство — это процесс обучения. Начните с малого, наблюдайте и узнавайте о своих растениях. По мере накопления опыта вы всегда сможете расширить свой сад позже. Как только вы почувствуете себя уверенно и комфортно, вы сможете постепенно расширять свой сад.

Таким образом, вы развиваете свои навыки вместе со своим садом.

Фото: commons.wikimedia.org/Captain-tucker (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)