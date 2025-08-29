Экологический инцидент в Черном море: при погрузке танкера в Новороссийске произошел разлив нефти

В акватории порта Новороссийск произошел разлив нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Инцидент случился во время погрузочных операций на танкер через шланги выносного причального устройства КТК-2.

Как сообщает пресс-служба консорциума, причина аварии в настоящее время устанавливается, а объем разлива пока не оценен. Нефтяная эмульсия вышла на поверхность моря, что потребовало немедленного введения плана по ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН).

На месте происшествия развернуты все необходимые силы и средства для сбора нефтепродуктов. Специалисты проводят постоянный экологический мониторинг обстановки и регулярный отбор проб воды для оценки последствий инцидента.

В качестве меры предосторожности выносное причальное устройство КТК-2 временно выведено из эксплуатации. Срок приостановки его работы не определен и будет зависеть от результатов расследования причин аварии и завершения работ по ликвидации последствий разлива.

Каспийский трубопроводный консорциум является одним из ключевых экспортных маршрутов для казахстанской и российской нефти, а новороссийский терминал играет ключевую роль в логистике нефтетранспортной системы региона.







