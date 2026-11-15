Один шагомер насчитал лишнее: в прогулке флагманские часы разошлись на сотни шагов

Точность трекинга активности в ходе пешей прогулки может зависеть от конкретного протокола измерения, а не только от заявленных характеристик датчиков. В сравнительном тесте, проведенном журналистом Dan Bracaglia из Tom's Guide, два флагманских смарт-часа — Apple Watch Series 12 и Garmin Venu X1 — продемонстрировали различия в метриках шагов и подъема, хотя данные о частоте сердечных сокращений совпали полностью.

Проверка проводилась на дистанции с вручную подсчитанным количеством шагов. Контрольным значением, полученным при ручном счете, стало 6 025 шагов. В качестве внешнего эталона для оценки дистанции, темпа и набора высоты использовался сервис Strava на iPhone 16 Plus. Обе носимые устройства были надеты одновременно: Apple Watch Series 12 на левом запястье и Garmin Venu X1 на правом.

Разбег в данных о шагах

При сравнении результатов шагомеров Garmin Venu X1 показал значение 6 076 шагов, что на 51 шаг больше контрольного значения. Apple Watch Series 12 зафиксировал 6 416 шагов, превысив реальное количество на 391 шаг. Показатель Strava составил 6 032 шага, что оказалось наиболее близким к результату ручного подсчета. Для данного расстояния погрешность в пределах 100 шагов считается допустимой, поэтому результат Garmin соответствует этому критерию, тогда как результат Apple Watch содержит заметное отклонение.

Интересно, что в предыдущих тестах, упомянутых в источнике, Apple Watch Series 12 демонстрировал высокую точность шагомера в сравнении с Fitbit Edge и Garmin Forerunner 170. Таким образом, расхождение в данном случае может быть связано с конкретными условиями прогулки или взаимодействием датчиков при ношении на обеих руках одновременно.

Высота, дистанция и темп

Оба устройства зафиксировали набор высоты выше, чем показало приложение Strava. Apple Watch Series 12 сообщил о подъеме на 241 фут, Garmin Venu X1 — на 246 футов, в то время как Strava зафиксировал 215 футов. Автор теста предполагает, что данные носимых устройств несколько завышены, учитывая репутацию Garmin Venu X1 как надежного альтиметра в прошлых испытаниях.

По дистанции Strava зафиксировал 3,30 мили, что больше показателей Apple Watch (3,19 мили) и Garmin (3,21 мили) примерно на десятую долю мили. Средний темп (elapsed pace) Strava составил 16 минут 24 секунды на милю. Apple Watch показал 17 минут 08 секунд, а Garmin — 17 минут 24 секунды. Однако Garmin также записывает показатель moving pace (темп с учетом остановок), который составил 16 минут 18 секунд, что ближе к значению Strava (16 минут 11 секунд, по данным о moving pace в тексте).

Сердечный ритм и расход энергии

Несмотря на различия в данных шагомера и альтиметра, показатели частоты сердечных сокращений у обеих моделей совпали идеально. Средний пульс составил 124 удара в минуту, максимальный — 151 удар в минуту у обоих устройств. Автор отмечает возможное влияние фиксации на запястье: обе модели были надеты на нейлоновые ремешки с креплением на липучке, что обеспечивает более плотный контакт датчика с кожей по сравнению с силиконовыми ремешками.

Расход энергии показал разницу: Apple Watch Series 12 оценил трату в 396 калорий, а Garmin Venu X1 — в 346 калорий. Расход заряда батареи за часовой сеанс составил 4% для Apple и 5% для Garmin.

Сравнение показывает, что ни одно из устройств не является универсально "точнее" в всех метриках. Garmin Venu X1 лучше справился с подсчетом шагов и записью активного темпа, тогда как Apple Watch Series 12 показал несколько меньший расход батареи. Выбор между этими моделями зависит от приоритетов пользователя: точность шагомера или интеграция с экосистемой, так как оба устройства обладают схожими аппаратными возможностями (AMOLED-дисплеи, многосегментный GPS, барометрический альтиметр) и находятся в разных ценовых сегментах ($399 за базовую версию Apple Watch Series 12 против $699 за Garmin Venu X1).