Пробежка
Пробежка
Олег Белов Опубликована вчера в 23:16

Забота о сердце начинается с 35 лет: что важно проверять мужчине и женщине

Врач рассказала, как гормоны женщин защищают сердце до менопаузы и когда увеличивается риск заболеваний

Наше сердце — это удивительный орган, который работает без усталости и перерывов на протяжении всей жизни. Несмотря на свою важность, оно устроено немного по-разному у мужчин и женщин, что влияет на его работу и уязвимость к болезням. В чем же заключаются эти различия и как правильно защищать сердце для каждого пола? Об этом рассказывает врач-кардиолог Мария Стрельникова в интервью aif. ru.

Строение сердца: Мужчины и женщины

Сердце у женщин в среднем меньше, чем у мужчин. Оно весит около 250-320 граммов, в то время как у мужчин — 300-360 граммов. У женщин сосуды более узкие, но зато эластичные, а само сердце бьется чуть быстрее — на 3-5 ударов в минуту больше. В отличие от мужчин, женское сердце имеет больше жировой ткани в мышечных волокнах. Мужское сердце работает более интенсивно из-за большей массы тела, перекачивая больше крови за одно сокращение, что требует более высоких энергетических затрат.

Риски сердечных заболеваний по возрастам

До определенного возраста женщины могут похвастаться лучшей защитой: их гормоны, особенно эстроген, защищают сосуды от повреждений. Однако после менопаузы, когда уровень эстрогена снижается, риски сердечных заболеваний резко возрастают. У мужчин проблемы могут начаться раньше, уже после 40 лет, когда нередко появляются признаки ишемической болезни сердца или атеросклероза.

Интересно, что симптомы сердечных проблем у мужчин и женщин проявляются по-разному. Мужчины часто ощущают характерную давящую боль за грудиной при инфаркте. У женщин же симптомы могут быть менее очевидными: одышка, тошнота, необъяснимая усталость — это также могут быть признаки сердечной катастрофы. Из-за этой "маскировки" женщины нередко обращаются за помощью поздно. При этом инфаркты у женщин происходят чаще в более зрелом возрасте и на фоне других заболеваний, что приводит к худшему прогнозу.

Как защитить сердце?

Есть несколько универсальных правил для поддержания здоровья сердца, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам:

  • Больше двигайтесь. Даже регулярные прогулки имеют большое значение.
  • Заботьтесь о питании. Снизьте потребление жирного и соленого, увеличьте количество овощей и рыбы в рационе.
  • Контролируйте давление и уровень холестерина.
  • Откажитесь от курения.
  • Скрининговые обследования для оценки факторов риска рекомендуется начинать мужчинам с 35-40 лет, а женщинам — с 50 лет или после менопаузы. Даже если вы чувствуете себя хорошо, регулярные проверки помогут вовремя выявить проблемы, такие как повышение уровня холестерина или глюкозы — важные факторы риска заболеваний сердца. При артериальном давлении выше 120/80 мм рт. ст. стоит обратиться к врачу для дополнительного обследования.

Главное — заботиться о сердце регулярно

Для того чтобы поддерживать сердце в хорошем состоянии, не нужно делать ничего сверхъестественного. Регулярные проверки, активность, здоровое питание и полноценный сон — вот что поможет сохранить ваше сердце здоровым на долгие годы. Это единственный орган, который работает без выходных, и он действительно заслуживает нашего внимания.

