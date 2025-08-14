Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
© flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Телефон в зале — главный враг прогресса: как гаджет мешает качаться

Национальное фитнес-сообщество: шум в зале снижает мотивацию и концентрацию

Развитие фитнеса идёт в ногу с технологическим прогрессом: браслеты считают пульс, приложения подсказывают, когда пить воду, а тренировки часто проходят под любимый плейлист. Но есть и оборотная сторона — смартфоны всё чаще портят атмосферу в зале, отвлекая не только владельцев, но и всех вокруг.

О результатах исследований и реальных реакциях клиентов рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

80% посетителей раздражают разговоры в зале

"По исследованиям Национального фитнес-сообщества, около 80% клиентов фитнес-клубов считают разговоры по телефону, в том числе в наушниках, самым раздражающим фактором", — говорит Силина.

Среди претензий:

  • отвлекающий шум,
  • нарушение концентрации,
  • потеря ритма тренировки,
  • нежелание находиться рядом с говорящими.

"Клиенты стараются дистанцироваться от "источника” шума, прячутся в углы зала, меняют упражнения или вовсе пропускают часть занятия", — добавляет эксперт.

Почему смартфон мешает вам самим?
Использование телефона отвлекает не только других, но и нарушает вашу тренировочную эффективность:

  • внимание рассеивается,
  • снижается мотивация,
  • ухудшается техника выполнения упражнений,
  • растёт риск получить травму.

"Лучше оставить телефон в раздевалке или в сейфе", — рекомендует Силина. — "Так вы сможете полноценно сосредоточиться на себе и телесных ощущениях".

А если звонок важный?
Если возникла необходимость поговорить:

  • выйдите из зала,
  • завершите разговор до возвращения к тренажёрам,
  • не используйте громкую связь или голосовой помощник на ходу.

Это про уважение — и к себе, и к другим.

Вывод
Фитнес-зал — не переговорная. Если хочется прогресса, сосредоточенности и комфорта, оставьте телефон в стороне хотя бы на час. Это не только поможет вам тренироваться эффективнее, но и создаст уважительную атмосферу для всех.

