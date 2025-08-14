Телефон в зале — главный враг прогресса: как гаджет мешает качаться
Развитие фитнеса идёт в ногу с технологическим прогрессом: браслеты считают пульс, приложения подсказывают, когда пить воду, а тренировки часто проходят под любимый плейлист. Но есть и оборотная сторона — смартфоны всё чаще портят атмосферу в зале, отвлекая не только владельцев, но и всех вокруг.
О результатах исследований и реальных реакциях клиентов рассказала Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".
80% посетителей раздражают разговоры в зале
"По исследованиям Национального фитнес-сообщества, около 80% клиентов фитнес-клубов считают разговоры по телефону, в том числе в наушниках, самым раздражающим фактором", — говорит Силина.
Среди претензий:
- отвлекающий шум,
- нарушение концентрации,
- потеря ритма тренировки,
- нежелание находиться рядом с говорящими.
"Клиенты стараются дистанцироваться от "источника” шума, прячутся в углы зала, меняют упражнения или вовсе пропускают часть занятия", — добавляет эксперт.
Почему смартфон мешает вам самим?
Использование телефона отвлекает не только других, но и нарушает вашу тренировочную эффективность:
- внимание рассеивается,
- снижается мотивация,
- ухудшается техника выполнения упражнений,
- растёт риск получить травму.
"Лучше оставить телефон в раздевалке или в сейфе", — рекомендует Силина. — "Так вы сможете полноценно сосредоточиться на себе и телесных ощущениях".
А если звонок важный?
Если возникла необходимость поговорить:
- выйдите из зала,
- завершите разговор до возвращения к тренажёрам,
- не используйте громкую связь или голосовой помощник на ходу.
Это про уважение — и к себе, и к другим.
Вывод
Фитнес-зал — не переговорная. Если хочется прогресса, сосредоточенности и комфорта, оставьте телефон в стороне хотя бы на час. Это не только поможет вам тренироваться эффективнее, но и создаст уважительную атмосферу для всех.
