Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:54

Разговор на минуту — и минус счёт: после контакта с мошенниками потерь избегают лишь единицы

12% россиян потеряли деньги или доступ к аккаунтам из-за мошенников — РИА Новости

Финансовые мошенники по-прежнему остаются одной из самых массовых угроз, но у части россиян уже вырабатывается устойчивый "иммунитет" к обману. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Сравни". Согласно опросу, 30% респондентов сумели распознать попытку мошенничества и вовремя прекратили общение, однако 12% всё же пострадали — потеряли деньги или доступ к аккаунтам.

Кто чаще распознаёт угрозу, а кто всё же теряет деньги

Исследование фиксирует одновременно две тенденции: рост бдительности и сохранение высокой эффективности атак. Аналитики отмечают, что 30% опрошенных не поддались на уловки и оборвали контакт, как только заподозрили обман. При этом каждый восьмой участник опроса столкнулся с реальными последствиями: у 12% мошенники похитили средства или получили доступ к учетным записям.

"Анализ показал формирование у граждан устойчивого "иммунитета” к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным", — говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни".

При этом 58% участников опроса заявили, что никогда не сталкивались с мошенниками. Это создает заметный разрыв в опыте: часть людей научилась распознавать угрозы, а часть — считает проблему "чужой", что может снижать осторожность в момент реальной атаки.

Почему контакта с мошенниками часто достаточно для потерь

Даже при общем росте осведомленности атаки остаются результативными. Среди тех, кто всё же вступал в контакт со злоумышленниками, избежать материальных потерь удалось лишь 6%. Это означает, что после первого диалога вероятность ущерба становится крайне высокой — даже если человек изначально настроен настороженно.

Основной ущерб, как отмечается в исследовании, приходится на мелкие и средние суммы. Около 38% пострадавших потеряли 1 000 рублей. Еще 38% лишились суммы от 1 000 до 10 000 рублей. Потери более 10 000 рублей зафиксированы у 18% участников, столкнувшихся с мошенничеством. Такой профиль ущерба показывает, что злоумышленники часто работают на массовость — не только на крупные кражи, но и на регулярное "выкачивание" небольших сумм.

Телефонные звонки остаются главным инструментом давления

Наиболее сильным каналом воздействия остаются телефонные звонки. По данным исследования, с подобными попытками обмана сталкивались 53% опрошенных — в том числе с легендами о сотрудниках банков или "родственниках в беде". Второе место занимают взломы профилей в социальных сетях, когда от имени знакомых рассылаются просьбы о срочной помощи — такой сценарий встречался у 32% участников.

Не менее распространены фишинговые атаки через поддельные сайты и ссылки — о них сообщили 28% респондентов. Также упоминаются обман при сделках на торговых интернет-площадках (19%) и предложения сверхдоходных инвестиций, характерные для финансовых пирамид (16%). В "Сравни" предупреждают, что именно сочетание психологического давления и массовости делает эти схемы устойчивыми, даже при росте общей цифровой грамотности.

