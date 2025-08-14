В зале как в клубе: когда спорт превращается в шоу и это бесит

Фитнес — это про здоровье и гармонию, но что, если кто-то рядом мешает сосредоточиться? Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина — о негласной этике поведения в зале

С каждым годом фитнес-залы становятся всё популярнее. Но вместе с этим растёт и список негласных нарушений этикета, которые раздражают других клиентов. Громкие разговоры, резкий парфюм и вызывающая одежда — лишь часть того, что мешает заниматься спокойно и с пользой.

Разобраться в теме помогла Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Смартфоны — главный раздражающий фактор

"Около 80% посетителей фитнес-клубов назвали разговоры по телефону — в том числе в наушниках — самым раздражающим фактором", — делится Силина.

Причины просты:

это сбивает тренировочный ритм,

мешает сосредоточиться,

нарушает тишину и атмосферу зала.

"Люди буквально прячутся от источника шума, корректируют или пропускают упражнения, лишь бы не слышать чужой разговор", — добавляет она.

Решение: если звонок важен — выйдите из зала. В остальное время лучше оставить смартфон в раздевалке или сейфе.

Парфюм — на втором месте в антирейтинге

"Около 65% клиентов указывают на раздражение из-за резкого запаха парфюма", — говорит Силина.

Сегодня у многих повышенная чувствительность или даже аллергия. А когда рядом кто-то занимается в облаке духов или стойкого дезодоранта, это влияет не только на обоняние, но и на самочувствие других.

Рекомендация: выбирайте нейтральные ароматы или вовсе откажитесь от парфюма на время тренировок. Чистота и лёгкий запах свежести — лучший вариант для зала.

Наряды, отвлекающие от тренировок

Третье место в рейтинге раздражающих факторов занимает слишком откровенная спортивная форма, особенно у девушек:

короткие шорты,

топы с глубоким декольте,

обтягивающие лосины с провокационным кроем.

"Каждого третьего клиента это отвлекает и порой вызывает дискомфорт", — отмечает эксперт.

Одежда для тренировок должна быть эстетичной, функциональной и уместной. Комфорт важен, но и визуальный контекст среды нужно учитывать.

Дистанция и инвентарь — тоже часть культуры

Возвращайте оборудование на место после использования.

Протирайте гантели и тренажёры антисептиками.

Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра, чтобы не мешать и не травмировать других.

"Мы ушли от формата пандемийных ограничений, но правила безопасности — по-прежнему актуальны", — подчёркивает Силина.

Советы и "учительство": что недопустимо

"Не давайте окружающим "ценных указаний”", — советует эксперт.

Слишком многие берут информацию из блогов и сомнительных источников. А советы "от души" в зале могут не только навредить, но и испортить отношения.

Лучше обратиться к тренеру. В клубе всегда есть специалисты, которые помогут подобрать правильную технику и нагрузку.

Нагрузку — под контролем

"Резкий переход с лёгких гантелей на тяжёлые штанги — одна из главных ошибок", — напоминает Силина.

Сбалансированная нагрузка — залог здоровья. Прежде чем менять вес или уровень сопротивления, проконсультируйтесь с тренером.

Вывод

Занятия в спортзале — это не только тренировка тела, но и взаимодействие с другими людьми. Соблюдение этикета, уважение к чужому пространству и внимательность к себе — основа не только успешной, но и приятной тренировки.