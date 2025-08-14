В зале как в клубе: когда спорт превращается в шоу и это бесит
Фитнес — это про здоровье и гармонию, но что, если кто-то рядом мешает сосредоточиться? Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина — о негласной этике поведения в зале
С каждым годом фитнес-залы становятся всё популярнее. Но вместе с этим растёт и список негласных нарушений этикета, которые раздражают других клиентов. Громкие разговоры, резкий парфюм и вызывающая одежда — лишь часть того, что мешает заниматься спокойно и с пользой.
Разобраться в теме помогла Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".
Смартфоны — главный раздражающий фактор
"Около 80% посетителей фитнес-клубов назвали разговоры по телефону — в том числе в наушниках — самым раздражающим фактором", — делится Силина.
Причины просты:
- это сбивает тренировочный ритм,
- мешает сосредоточиться,
- нарушает тишину и атмосферу зала.
"Люди буквально прячутся от источника шума, корректируют или пропускают упражнения, лишь бы не слышать чужой разговор", — добавляет она.
Решение: если звонок важен — выйдите из зала. В остальное время лучше оставить смартфон в раздевалке или сейфе.
Парфюм — на втором месте в антирейтинге
"Около 65% клиентов указывают на раздражение из-за резкого запаха парфюма", — говорит Силина.
Сегодня у многих повышенная чувствительность или даже аллергия. А когда рядом кто-то занимается в облаке духов или стойкого дезодоранта, это влияет не только на обоняние, но и на самочувствие других.
Рекомендация: выбирайте нейтральные ароматы или вовсе откажитесь от парфюма на время тренировок. Чистота и лёгкий запах свежести — лучший вариант для зала.
Наряды, отвлекающие от тренировок
Третье место в рейтинге раздражающих факторов занимает слишком откровенная спортивная форма, особенно у девушек:
- короткие шорты,
- топы с глубоким декольте,
- обтягивающие лосины с провокационным кроем.
"Каждого третьего клиента это отвлекает и порой вызывает дискомфорт", — отмечает эксперт.
Одежда для тренировок должна быть эстетичной, функциональной и уместной. Комфорт важен, но и визуальный контекст среды нужно учитывать.
Дистанция и инвентарь — тоже часть культуры
- Возвращайте оборудование на место после использования.
- Протирайте гантели и тренажёры антисептиками.
- Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра, чтобы не мешать и не травмировать других.
"Мы ушли от формата пандемийных ограничений, но правила безопасности — по-прежнему актуальны", — подчёркивает Силина.
Советы и "учительство": что недопустимо
"Не давайте окружающим "ценных указаний”", — советует эксперт.
Слишком многие берут информацию из блогов и сомнительных источников. А советы "от души" в зале могут не только навредить, но и испортить отношения.
Лучше обратиться к тренеру. В клубе всегда есть специалисты, которые помогут подобрать правильную технику и нагрузку.
Нагрузку — под контролем
"Резкий переход с лёгких гантелей на тяжёлые штанги — одна из главных ошибок", — напоминает Силина.
Сбалансированная нагрузка — залог здоровья. Прежде чем менять вес или уровень сопротивления, проконсультируйтесь с тренером.
Вывод
Занятия в спортзале — это не только тренировка тела, но и взаимодействие с другими людьми. Соблюдение этикета, уважение к чужому пространству и внимательность к себе — основа не только успешной, но и приятной тренировки.
