© commons.wikipedia.org by Министерство обороны Российской Федерации (Вадим Савицкий)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:01

Раздают подарки, а риск растёт: почему не стоит идти в самую гущу праздника

В Госдуме предупредили об опасности давки на праздничных мероприятиях

Праздничные мероприятия с большим количеством людей требуют повышенной осторожности и внимания к собственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от фракции "Новые люди", координатора поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олега Леонова, который дал рекомендации в преддверии новогодних праздников.

Как вести себя в толпе

По словам Леонова, главное правило в местах массового скопления людей — избегать центра толпы. Он подчеркнул, что наибольшую опасность представляют участки, где людей начинает сжимать и неконтролируемо перемещать.

Депутат отметил, что даже привлекательные поводы, такие как раздача подарков или зрелищные элементы программы, не должны становиться причиной для риска.

"В местах массового скопления людей самое главное — не лезть туда, где самая большая толпа. Даже если там раздают вкусные сладкие подарки, в самую толпу идти не надо. Будьте там, где вы можете спокойно развернуться и спокойно выйти обратно", — сказал Олег Леонов.

Внимание к окружающим

Парламентарий призвал не только заботиться о собственной безопасности, но и обращать внимание на людей рядом. В плотной толпе особенно уязвимы те, кто теряет ориентацию или начинает паниковать.

"Если вы видите человека с округлившимися глазами, который не очень хорошо реагирует на обращенные к нему слова, выдергивайте его из толпы — человеку нужна помощь", — подчеркнул депутат.

Леонов отметил, что если человек выглядит растерянным и плохо реагирует на обращённую к нему речь, ему может срочно потребоваться помощь.

Что делать при давке

В случае возникновения давки или при нахождении в очень плотной толпе Леонов советует прежде всего удерживаться на ногах. Потеря равновесия в таких условиях резко повышает риск травм.

"Вы должны приложить все усилия для того, чтобы удержаться на ногах и потихонечку смотреть, где край толпы, дрейфовать в толпе к краю", — заключил он.

По его словам, важно не поддаваться панике, а постепенно перемещаться к краю толпы, где давление людей значительно меньше и есть возможность безопасно выйти.

