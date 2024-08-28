Крипторынок ожидает разблокировку токенов на $2,1 млрд в сентябре 2024 года: что это значит для инвесторов

В сентябре на рынок выйдет несколько криптовалют на общую сумму $2,1 млрд. Это связанные с разблокировкой токенов проекции, включая Aptos, SUI, StarkNet и другие. В 2024 году планируется значительная разблокировка, которая вдвое превышает августовские данные, согласно Cryptorank.

Среди главных проектов с крупными разблокировками находятся платформы Aptos, SUI и Immutable. Aptos возьмет на себя более $81 млн, что составляет 2,34% от его капитализации, а SUI представит свыше $70 млн, равное 3,25%. Immutable ждет анлока токенов на сумму более $46 млн, или 2%.

Разблокировка токенов — это процесс, когда замороженные монеты, принадлежащие команде или инвесторам, становятся доступными для продажи. При увеличении предложения, без роста спроса со стороны покупателей, может возникнуть давление на цены. Аналитики Binance прогнозируют, что с 2024 по 2030 год на рынок выйдет токенов на сумму около $155 млрд. Поэтому инвесторы должны внимательно оценивать токеномику и распределение токенов.

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