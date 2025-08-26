Почему сырое мясо опасно для питомцев и их хозяев
Сырое мясо может казаться естественной и полезной пищей для домашних животных, но на деле оно таит серьёзные риски. Профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ, доктор ветеринарных наук Андрей Руденко в интервью "Газете.ru" рассказал, чем может обернуться такая практика.
Опасность бактерий и паразитов
"Сырое мясо может содержать патогенные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерии, которые способны вызвать серьёзные отравления как у животных, так и у людей, находящихся в контакте с питомцем", — предупредил эксперт.
Кроме того, мясо, не прошедшее санитарную проверку, нередко заражено яйцами гельминтов или простейшими, включая токсоплазму. Это может привести к тяжёлым инфекциям и глистным инвазиям.
Почему кормы безопаснее
Руденко отметил, что мясо с рынка зачастую не проходит санитарную обработку, в отличие от специализированных кормов для животных. К тому же оно не содержит необходимых добавок и не обеспечивает питомцам полноценного рациона.
Как снизить риски
Профессор советует:
- покупать мясо только у проверенных поставщиков, работающих именно для питания животных,
- замораживать продукт минимум на 2-3 дня,
- дополнять рацион овощами и витаминными комплексами,
- при возможности — консультироваться с ветеринаром для составления безопасного меню.
