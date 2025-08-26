Почему сырое мясо опасно для питомцев и их хозяев

Сырое мясо может казаться естественной и полезной пищей для домашних животных, но на деле оно таит серьёзные риски. Профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ, доктор ветеринарных наук Андрей Руденко в интервью "Газете.ru" рассказал, чем может обернуться такая практика.

Опасность бактерий и паразитов

"Сырое мясо может содержать патогенные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерии, которые способны вызвать серьёзные отравления как у животных, так и у людей, находящихся в контакте с питомцем", — предупредил эксперт.

Кроме того, мясо, не прошедшее санитарную проверку, нередко заражено яйцами гельминтов или простейшими, включая токсоплазму. Это может привести к тяжёлым инфекциям и глистным инвазиям.

Почему кормы безопаснее

Руденко отметил, что мясо с рынка зачастую не проходит санитарную обработку, в отличие от специализированных кормов для животных. К тому же оно не содержит необходимых добавок и не обеспечивает питомцам полноценного рациона.

Как снизить риски

Профессор советует: