Сырые кости или бомба замедленного действия: чем рискует собака на естественном рационе

Домашние питомцы нередко становятся причиной оживлённых дискуссий среди владельцев, особенно когда речь заходит о питании. Один из самых спорных вопросов — стоит ли кормить собак сырым мясом. Одни уверены, что это естественно и полезно, другие предупреждают о серьёзных рисках. Чтобы принять решение, нужно внимательно рассмотреть как достоинства такого подхода, так и его минусы.

Аргументы в пользу сырого мяса

Собаки по своей природе плотоядные животные, их пищеварительная система способна переваривать сырые продукты. В дикой среде хищники едят именно сырое мясо, и многие владельцы считают, что домашним собакам стоит придерживаться схожего рациона. В сыром мясе содержится легкоусвояемый белок, витамины группы B, минералы и жирные кислоты. Эти вещества укрепляют мышцы, улучшают обмен веществ и благотворно влияют на кожу и шерсть. У некоторых животных при переходе на сыроедение отмечается более блестящая шерсть и нормализация пищеварения.

Существует целое направление питания — BARF (Biologically Appropriate Raw Food). Его сторонники утверждают, что комбинация сырого мяса, субпродуктов, овощей, фруктов и яиц максимально приближена к естественному рациону предков собак — волков. Этот метод придумал австралийский ветеринар Ян Биллингхерст ещё в 1990-х годах, и с тех пор он приобрёл немало сторонников по всему миру.

Основные риски сыроедения

Однако есть и обратная сторона. Сырое мясо может содержать патогенные бактерии: сальмонеллу, кампилобактер, кишечную палочку и другие. Они вызывают у собак рвоту, диарею, боли в животе, а в тяжёлых случаях — судороги и параличи. Особенно опасны такие инфекции для щенков, пожилых собак и питомцев с ослабленным иммунитетом.

Не стоит забывать и о паразитах. Ленточные черви, токсоплазмы и трихинеллы могут попасть в организм вместе с мясом и вызвать тяжёлые заболевания. При этом даже заморозка или быстрое ошпаривание не всегда гарантируют уничтожение паразитов.

Есть ещё один важный момент — риск заражения человека. Контакт с сырым мясом, мисками и фекалиями питомца может привести к заражению зоонозными инфекциями. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого снижена сопротивляемость организма.

Правила безопасности

Если владелец всё же решает кормить собаку сырым мясом, необходимо строго соблюдать правила.

Использовать только мясо из проверенных источников. Хранить его при низких температурах, не замораживать повторно. Разделывать на отдельной доске и мыть руки после каждого контакта. Не предлагать питомцу варёные кости, так как они становятся ломкими и могут повредить внутренние органы.

Допустимы только крупные сырые кости, но и с ними нужно быть осторожным. Ветеринары часто подчёркивают, что любые кости несут риск травм.

Какие виды мяса подходят

Наиболее безопасными считаются говядина, телятина, баранина, курица и индейка. В некоторых случаях собакам дают конину или оленину, однако начинать стоит с небольших порций. Полезно добавлять в рацион субпродукты: печень, желудки, рубец. Они богаты витаминами и микроэлементами. Но одного мяса недостаточно. Для здоровья собаки необходимы овощи, фрукты, яйца и кисломолочные продукты. Такой рацион ближе к сбалансированному.

Почему важна консультация с ветеринаром

Составить полностью безопасное и полноценное меню самостоятельно трудно. Ошибки могут привести к дефициту кальция, витамина D, цинка и других жизненно важных веществ. Поэтому при переходе на сыроедение важно обратиться к ветеринару или специалисту по питанию животных. Только так можно подобрать правильные пропорции и необходимые добавки.