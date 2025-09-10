Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясо
Мясо
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:43

Сырые кости или бомба замедленного действия: чем рискует собака на естественном рационе

Эксперты: сырое мясо может улучшить шерсть у собак, но несёт риск инфекций

Домашние питомцы нередко становятся причиной оживлённых дискуссий среди владельцев, особенно когда речь заходит о питании. Один из самых спорных вопросов — стоит ли кормить собак сырым мясом. Одни уверены, что это естественно и полезно, другие предупреждают о серьёзных рисках. Чтобы принять решение, нужно внимательно рассмотреть как достоинства такого подхода, так и его минусы.

Аргументы в пользу сырого мяса

Собаки по своей природе плотоядные животные, их пищеварительная система способна переваривать сырые продукты. В дикой среде хищники едят именно сырое мясо, и многие владельцы считают, что домашним собакам стоит придерживаться схожего рациона. В сыром мясе содержится легкоусвояемый белок, витамины группы B, минералы и жирные кислоты. Эти вещества укрепляют мышцы, улучшают обмен веществ и благотворно влияют на кожу и шерсть. У некоторых животных при переходе на сыроедение отмечается более блестящая шерсть и нормализация пищеварения.

Существует целое направление питания — BARF (Biologically Appropriate Raw Food). Его сторонники утверждают, что комбинация сырого мяса, субпродуктов, овощей, фруктов и яиц максимально приближена к естественному рациону предков собак — волков. Этот метод придумал австралийский ветеринар Ян Биллингхерст ещё в 1990-х годах, и с тех пор он приобрёл немало сторонников по всему миру.

Основные риски сыроедения

Однако есть и обратная сторона. Сырое мясо может содержать патогенные бактерии: сальмонеллу, кампилобактер, кишечную палочку и другие. Они вызывают у собак рвоту, диарею, боли в животе, а в тяжёлых случаях — судороги и параличи. Особенно опасны такие инфекции для щенков, пожилых собак и питомцев с ослабленным иммунитетом.

Не стоит забывать и о паразитах. Ленточные черви, токсоплазмы и трихинеллы могут попасть в организм вместе с мясом и вызвать тяжёлые заболевания. При этом даже заморозка или быстрое ошпаривание не всегда гарантируют уничтожение паразитов.

Есть ещё один важный момент — риск заражения человека. Контакт с сырым мясом, мисками и фекалиями питомца может привести к заражению зоонозными инфекциями. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого снижена сопротивляемость организма.

Правила безопасности

Если владелец всё же решает кормить собаку сырым мясом, необходимо строго соблюдать правила.

  1. Использовать только мясо из проверенных источников.

  2. Хранить его при низких температурах, не замораживать повторно.

  3. Разделывать на отдельной доске и мыть руки после каждого контакта.

  4. Не предлагать питомцу варёные кости, так как они становятся ломкими и могут повредить внутренние органы.

Допустимы только крупные сырые кости, но и с ними нужно быть осторожным. Ветеринары часто подчёркивают, что любые кости несут риск травм.

Какие виды мяса подходят

Наиболее безопасными считаются говядина, телятина, баранина, курица и индейка. В некоторых случаях собакам дают конину или оленину, однако начинать стоит с небольших порций. Полезно добавлять в рацион субпродукты: печень, желудки, рубец. Они богаты витаминами и микроэлементами. Но одного мяса недостаточно. Для здоровья собаки необходимы овощи, фрукты, яйца и кисломолочные продукты. Такой рацион ближе к сбалансированному.

Почему важна консультация с ветеринаром

Составить полностью безопасное и полноценное меню самостоятельно трудно. Ошибки могут привести к дефициту кальция, витамина D, цинка и других жизненно важных веществ. Поэтому при переходе на сыроедение важно обратиться к ветеринару или специалисту по питанию животных. Только так можно подобрать правильные пропорции и необходимые добавки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Робот-пылесос помогает убирать шерсть кошек и собак в доме сегодня в 2:14

Ковры и диваны сияют: вот как робот-пылесос справляется с шерстью собаки

Роботы-пылесосы становятся настоящим спасением для хозяев животных: они убирают шерсть, облегчают жизнь и даже помогают сохранить здоровье питомцев.

Читать полностью » Доктор Гарсия: стресс, инфекции и болезни ЖКТ могут вызвать анорексию у собак сегодня в 1:22

Собака худеет на глазах и не прикасается к корму — хозяевам стоит насторожиться

Анорексия у собак встречается редко, но последствия могут быть серьёзными. Почему питомец теряет аппетит и как ему помочь — объясняют ветеринары.

Читать полностью » Ветеринары: поедание кошками наполнителя связано с заболеванием PICA сегодня в 0:22

Если кошка тянется к наполнителю — за этим стоит нечто серьёзное

Почему кошки начинают есть наполнитель, чем это грозит их здоровью и какие меры помогут хозяевам справиться с этой проблемой.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город вчера в 23:16

Почему смена природы на городскую квартиру опасна для животных

Ветеринары объяснили, как помочь питомцам безболезненно перейти от дачной свободы к жизни в городе и почему профилактика играет ключевую роль.

Читать полностью » Госветслужба Чувашии напомнила о недопустимости оставлять животных на дачах вчера в 22:12

Кошки и собаки, которых бросают осенью, превращаются в угрозу для людей

Госветслужба Чувашии напомнила дачникам о главном правиле осени: животных нельзя оставлять на произвол судьбы — это жестоко и опасно.

Читать полностью » Таксы, мопсы и бульдоги чаще страдают от сырости осенью вчера в 21:08

Осенняя сырость бьёт по здоровью собак: топ пород в зоне риска

Дождливая осень становится настоящим испытанием для собак. Узнайте, какие породы переносят сырость тяжелее всего и как помочь питомцу.

Читать полностью » Перепады температуры опасны для аквариумных рыб и растений вчера в 20:19

Рыбы не носят свитера, греться хотят: вот как согреть аквариум без лишних хлопот

Осенью температура в доме меняется, и это отражается на аквариуме. Как защитить рыб и растения от перепадов холода?

Читать полностью » Эксперты назвали причины снижения активности у кошек в осенний период вчера в 19:13

Осень крадёт энергию у кошек: поэтому сон — норма, а не всегда тревожный сигнал

Осенью кошки становятся вялыми и больше спят. Почему так происходит и как помочь питомцу сохранить бодрость и здоровье?

Читать полностью »

Новости
ДФО

Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение
Спорт и фитнес

Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины
Еда

Кулинары рекомендуют салат Оливье с говяжьим языком для праздничного стола
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Красота и здоровье

Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи
Наука

Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков
Дом

Основные промахи при подборе освещения в детской комнате
Красота и здоровье

Тату и онкология: датские ученые бьют тревогу из-за рисков, связанных с татуировками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet