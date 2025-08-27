Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Филе лосося с лимоном и шпинатом
Филе лосося с лимоном и шпинатом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:27

Сырые продукты - бомба замедленного действия: врач раскрыл, какие болезни они провоцируют

Смертельная угроза в тарелке: врач Серёжина рассказала об опасности сырого мяса и рыбы

Плохое приготовление мяса и блюд из сырой рыбы может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Вредные бактерии, попадающие в организм вместе с пищей, могут вызвать различные заболевания и осложнения. Об этом сообщает врач Вера Серёжина, которая подчеркнула важность правильной термической обработки продуктов.

Бактерии и токсины в сырых продуктах

По словам специалиста, наиболее распространенными источниками диарейных заболеваний являются именно продукты, которые не прошли должную обработку. В числе опасных микроорганизмов — кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка и листерия. Эти бактерии могут вызывать тяжелые кишечные инфекции, сопровождающиеся сильной диареей, рвотой и лихорадкой.

Особое внимание уделяется сырым морепродуктам и рыбе. В них могут содержаться токсины, такие как ртуть, а также бактерии, которые уничтожаются только при достаточной термической обработке. Употребление сырой рыбы без должной обработки увеличивает риск заражения опасными микроорганизмами и токсинами.

Риск заражения гельминтами и вирусами

Кроме бактерий, мясо и рыба без необходимой термической обработки могут стать источником личинок гельминтов или вируса гепатита А. Личинки гельминтов — это паразиты, которые могут проникнуть в организм человека через плохо приготовленное мясо или рыбу. Вирус гепатита А вызывает воспаление печени и требует особых мер профилактики.

Для предотвращения заражения важно соблюдать правила приготовления продуктов. Мясо должно быть полностью прожарено или проварено до безопасной температуры. В случае с крупными кусками мяса — говядиной, телятиной, бараниной или свининой — температура должна достигать не менее 63 градусов Цельсия. При этом целый кусок весом около полутора-двух килограммов рекомендуется готовить при температуре 180 градусов не менее двух часов.

Особенности приготовления различных видов мяса

Врач подчеркнула необходимость соблюдения правил при приготовлении различных видов мяса. Для мяса птицы также важна температура — оно должно быть прогрето до 63 градусов Цельсия до тех пор, пока мясо не станет непрозрачным. Это гарантирует уничтожение всех возможных бактерий и вирусов.

Что касается рыбы и морепродуктов, то их следует готовить при температуре не менее 63 градусов Цельсия до появления непрозрачности мякоти. Фарш из рыбы или мяса необходимо прогревать до 71 градуса Цельсия для исключения риска заражения сальмонеллой или бациллами.

Меры предосторожности при приготовлении пищи

Важным аспектом является использование отдельных разделочных досок для мяса, рыбы и овощей или хлеба. Это помогает избежать перекрестного загрязнения продуктов бактериями и паразитами. Также рекомендуется тщательно мыть руки после работы с сырыми продуктами и соблюдать санитарные нормы на кухне.

В случае использования микроволновой печи для разогрева пищи важно помнить: она не всегда равномерно прогревает продукты. Поэтому для уничтожения бактерий в мясных или рыбных блюдах необходимо использовать термометр для контроля температуры внутри продукта.

Интересные факты по теме:

1. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется около 600 миллионов случаев заболеваний пищевого происхождения.
2. Исследования показывают, что правильная термическая обработка убивает более 99% бактерий в продуктах.
3. В некоторых странах существуют строгие стандарты по температуре приготовления мясных и рыбных блюд: например, в США рекомендуемая температура для курицы — 74 градуса Цельсия.

