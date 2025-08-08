Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сырое мясо
Сырое мясо
© flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.
Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:05

Диета BARF без ошибок: что добавить к мясу, чтобы собака не болела

Сырое мясо в рационе собаки: польза, риски и как не навредить питомцу

Можно ли собакам есть сырое мясо? Вопрос, который вызывает жаркие споры и диаметрально противоположные мнения. Одни называют это возвращением к естественной природе, другие — прямой дорогой к инфекциям и паразитам. Истина, как часто бывает, где-то посередине.

Рацион домашних собак действительно может включать сырое мясо, но важно понимать, какие плюсы он даёт, с какими рисками связан и как его правильно вводить. Разберёмся по порядку.

Почему собаки едят сырое мясо

Собаки по природе — плотоядные. Их пищеварение исторически настроено на переваривание сырой пищи. В натуральной среде волки и дикие собаки питаются именно так. Однако современные питомцы давно адаптировались к иным условиям.

Польза сырого мяса

  • Высокая питательная ценность — белки, аминокислоты, витамины группы B, железо, цинк, жирные кислоты.

  • Здоровье шерсти и кожи — собаки, питающиеся сырой пищей, часто имеют блестящую, густую шерсть.

  • Улучшение пищеварения — ферменты из сырого мяса помогают перевариванию, нормализуют стул.

  • Естественность рациона — сыроедение ближе к природному типу питания.

Самая известная система — диета BARF: сочетание сырого мяса, костей, субпродуктов, овощей и фруктов. Она разработана для имитации естественного питания хищников.

Какие опасности таит сырое мясо

Несмотря на все плюсы, сырое мясо может быть источником серьёзных проблем со здоровьем, особенно при неосторожном обращении и несбалансированном питании.

Риски

1. Бактерии и инфекции

  • Сальмонелла, кампилобактер, листерия, кишечная палочка.

  • Возможны: понос, рвота, обезвоживание, высокая температура, судороги.

2. Паразиты

  • Личинки гельминтов (трихинеллы, токсоплазмы, ленточные черви).

  • Последствия: мышечные боли, неврологические нарушения, истощение.

3. Опасность для человека

  • Паразиты и бактерии могут передаваться через фекалии собаки или при разделке сырого мяса.

  • Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

Как безопасно кормить собаку сырым мясом

Если решено ввести сырое мясо в рацион, важно соблюдать жёсткие правила гигиены и кормления:

1. Выбирайте только качественное мясо

  • Покупайте в проверенных магазинах.

  • Избегайте подозрительно дешёвых продуктов.

2. Правильно храните

  • Мясо должно храниться при температуре ниже -18 °C.

  • Не замораживайте повторно.

3. Соблюдайте чистоту

  • Разделочные доски, ножи и руки — только чистыми.

  • Сырое мясо и овощи — на разных поверхностях.

  • Объедки и кости — сразу убирать.

4. Осторожнее с костями

  • Только сырые и крупные кости (например, говяжьи).

  • Никаких варёных костей — они ломкие и опасны.

Какое мясо подойдёт?

Разнообразие мяса делает рацион более сбалансированным и питательным:

  • Говядина, телятина, баранина — источник белка и железа.

  • Курица, индейка, ягнятина — легко усваиваются.

  • Конина, оленина — гипоаллергенны, но вводите их постепенно.

  • Субпродукты — печень, рубец, желудки содержат витамины A, B12, ферменты.

Что кроме мяса?

Сбалансированный рацион — не только мясо. Важно добавлять:

  • Овощи и фрукты — для клетчатки, витаминов и антиоксидантов;

  • Яйца, кисломолочные продукты, злаки — для жиров, пробиотиков и энергии;

  • Витаминно-минеральные добавки — по рекомендации ветеринара.

Консультация обязательна

Прежде чем менять рацион питомца, проконсультируйтесь с ветеринаром. Он учтёт:

  • Возраст и породу собаки.

  • Аллергии и хронические болезни.

  • Степень активности.

Также врач поможет сбалансировать пропорции и подобрать подходящие добавки.

