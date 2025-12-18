Круг замкнулся спустя 16 лет: в штаб Динамо вошёл тренер с кубковым ДНК

Иногда история делает эффектный круг. Равиль Якубов спустя 16 лет вновь оказался в московском "Динамо" — клубе, где начиналась его профессиональная карьера и где он теперь займет должность старшего тренера. Его возвращение стало одной из самых заметных новостей недели для болельщиков столичной команды. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Опыт и достижения специалиста

Равиль Якубов — не просто воспитанник "Динамо", но и человек, тесно связанный с историей успехов этого клуба. В начале 2000-х он уже работал в тренерском штабе, помогая главному тренеру в сезонах 2007-2009 годов. Тогда команда завоевала Кубок Шпенглера (2008), став одной из сильнейших в Европе. После этого специалист продолжил карьеру в Фонбет-КХЛ, где трудился в нескольких клубах — "Нефтехимике", "Витязе" и ЦСКА. С последним он добился впечатляющих результатов, трижды выиграв Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и трижды — Кубок Континента (2019, 2020, 2021).

"Равиль Якубов присоединился к тренерскому штабу московского "Динамо" в должности старшего тренера", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Работа под руководством Вячеслава Козлова

Новое назначение Якубова совпало с важными изменениями в тренерском штабе. Накануне, 17 декабря, главным тренером "Динамо" стал Вячеслав Козлов — легенда отечественного хоккея и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Теперь Якубову предстоит работать в его команде, укрепляя тактическую и физическую подготовку игроков. Такой дуэт вызывает у болельщиков большие ожидания — оба тренера известны своей дисциплиной и вниманием к деталям.

"Вячеслав Козлов утвердил Равиля Якубова в составе тренерского штаба", — уточняется в официальном релизе клуба.

Игровое прошлое и связь с клубом

Для Якубова возвращение в "Динамо" — это не просто новая должность, а возвращение домой. В качестве игрока он защищал цвета московской команды и неоднократно поднимал над головой чемпионские трофеи. С "Динамо" он становился чемпионом СССР (1991), СНГ (1992) и дважды — России (1993, 1995). Его имя навсегда вписано в историю клуба, и теперь у него появилась возможность передать свой опыт новому поколению хоккеистов.

"Равиль Якубов — воспитанник "Динамо", который всегда оставался частью нашей хоккейной семьи", — отмечается в комментарии пресс-службы.

Настоящее положение команды

На данный момент московское "Динамо" уверенно держится в верхней части таблицы Западной конференции КХЛ. После 35 матчей команда набрала 48 очков и занимает четвертое место. Следующий матч динамовцы проведут уже 18 декабря, принимая казахстанский "Барыс" на своем льду. Назначение опытного тренера должно стать дополнительным стимулом для игроков и укрепить командную стратегию в оставшейся части сезона…