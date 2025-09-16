Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка и ворон
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:11

Эта птица запоминает лица и подражает речи: она станет самым необычным питомцем

Вороны требуют просторного вольера и сложного рациона при содержании дома

Ворон как питомец — тема, которая всегда вызывает споры. С одной стороны, это невероятно умные птицы с харизмой и характером, с другой — сложные в содержании существа, требующие особого подхода.

Ум и характер ворона

Вороны принадлежат к семейству врановых и считаются одними из самых умных птиц на планете. Они запоминают лица людей, умеют пользоваться предметами как инструментами, решать логические задачи и даже обучаться имитации звуков, включая человеческую речь. Завести такого питомца — значит обрести друга с уникальным характером, который способен удивлять каждый день.

Однако вместе с интеллектом идёт и своенравность. Ворон никогда не станет "пушистым компаньоном", как кошка или собака. Он скорее напомнит подростка: любопытный, шумный, иногда упрямый.

Можно ли держать ворона дома?

Содержание ворона в домашних условиях — дело непростое. Важно учитывать несколько факторов:

  • Законодательство. Вороны относятся к диким видам, и их отлов или содержание может быть ограничено законом. В некоторых странах это прямо запрещено.

  • Пространство. Птице нужно много места для полёта. Маленькая клетка — не вариант, нужен вольер или свободный выгул.

  • Шум. Голос ворона громкий и резкий. Соседи в квартире вряд ли будут в восторге.

  • Питание. Вороны всеядны: едят мясо, зерно, фрукты, орехи. Рацион нужно продумывать, иначе возникнут болезни.

Плюсы и минусы содержания ворона

Плюсы Минусы
Умнейшая птица, способная к обучению Законодательные ограничения
Может подражать речи и звукам Требует огромного пространства
Харизматичный и необычный питомец Шумный, может быть агрессивным
Устанавливает крепкую связь с хозяином Сложности в уходе и кормлении
Долгожитель (до 40 лет в неволе) Высокая ответственность на долгие годы

Советы тем, кто всё же решился

  1. Узнайте о законах вашей страны — возможно, держать ворона дома запрещено.

  2. Не берите птицу из дикой природы: лучше обратиться в приюты для диких животных, где иногда оказываются раненые птенцы.

  3. Обеспечьте просторный вольер, где ворон сможет летать.

  4. Готовьтесь к интеллектуальной нагрузке: ворону нужно общение, игрушки, задачи.

  5. Закладывайте бюджет на качественное питание: мясо, орехи, свежие овощи и фрукты.

FAQ

Сколько живёт ворон в неволе?
При хорошем уходе до 30-40 лет, что сопоставимо с долгожителями среди попугаев.

Можно ли научить ворона говорить?
Да, вороны способны имитировать человеческую речь, но голос у них будет хрипловатый и своеобразный.

Стоит ли заводить ворона новичку?
Нет. Эта птица требует опыта, терпения и знаний. Лучше начинать с попугаев или других более простых видов.

Ворон — не обычный питомец, а настоящий вызов. Он требует пространства, внимания, особого ухода и готовности к громкому "соседству". Но в благодарность вы получите невероятно умного и верного друга, с которым жизнь никогда не будет скучной.

