Секреты общения с крысками: как заставить питомца расхохотаться

Представьте: ваша домашняя крыска вдруг начинает хохотать от щекотки! Звучит как фантазия, но это чистая правда. Эти умные грызуны действительно способны смеяться, и это делает их ещё более очаровательными питомцами. Давайте разберёмся, как это работает и почему ваша крыса может не всегда присоединяться к веселью.

Почему крысы смеются?

Крысы хохочут во время игр или ласковых почесушек, используя ультразвук на частоте 50 кГц. Это не просто звук — он выражает радость и удовольствие. Интересно, что крысы, которые часто смеются, становятся популярнее среди сородичей. Похоже на людей: мы тоже предпочитаем общество позитивных личностей.

Что вызывает смех у крыс:

щекотка как триггер : крыска может расхохотаться в ответ на прикосновения к лапкам, шее, животику или за ушком. Реакция похожа на человеческую — звук напоминает заливистый хохот, а на мордочке появляется довольная гримаска.

положительные эмоции: зверька запоминает приятные моменты и сама тянется к вашей руке, ожидая продолжения.

Почему крыса не смеётся?

Не всегда попытки пощекотать приводят к успеху. Возможно, питомец занят, не в настроении или испытывает стресс — например, если рядом кошка или живот урчит от голода. В таких случаях веселье откладывается.

Крысы смеются по-разному: иногда с злорадством, порой насмешливо, но чаще — от чистой радости. Учёные пока не уверены, есть ли у них чувство юмора, но способность от души похохотать — факт!

