Расходы НАТО на оборону должны вырасти

Расходы государств-членов НАТО на оборону, с учетом существующих угроз, должны превысить 2% от их ВВП, отметил Ангус Лэпсли, занимающий пост помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования, в интервью изданию Defense One.

На данный момент лишь пять стран альянса, включая Польшу, Эстонию, США, Латвию и Грецию, выделяют на оборонные нужды свыше 3% своего ВВП. В то же время две трети государств-членов НАТО выполняют требование о расходах на уровне 2% ВВП. Лэпсли подчеркнул, что в свете современных угроз большинство европейских союзников должны будут значительно увеличить свои оборонные расходы, если они намерены усилить свои возможности, сделать их более качественными, эффективными и устойчивыми, как того требует нынешняя обстановка. Такое заявление он сделал в ходе форума по международной безопасности Globsec, проходившего в Праге.

В последние месяцы на Западе все чаще обсуждают вероятность прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией. В ответ на это Кремль подчеркивает, что Россия не представляет угрозы другим странам и не намерена никому угрожать, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Помимо этого, российские власти отмечают беспрецедентный рост активности НАТО у западных границ. Альянс продолжает расширять свое присутствие, называя это мерами по "сдерживанию российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного потенциала НАТО в Европе. Российское Министерство иностранных дел заявляло, что Россия готова к диалогу с НАТО, но исключительно на равноправной основе, при этом подчеркивалась необходимость отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Department of State from United States( in the public domain)