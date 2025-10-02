Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе
Кофе
© commons.wikimedia.org by Editor at Large is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:30

Растворимый — обманка, жидкий — золото: какая форма цикория реально даёт пользу

Жидкий цикорий сохраняет больше витаминов и инулина, чем растворимый

Цикорий — давний "соперник" кофе, который давно завоевал популярность благодаря мягкому вкусу и щадящему воздействию на организм. Он подходит тем, кто хочет снизить потребление кофеина, но не готов полностью отказаться от ритуала утреннего напитка. В магазинах цикорий встречается в нескольких форматах: молотый, растворимый и жидкий. На первый взгляд они похожи, но ценность их разная.

Сравнение форм цикория

Форма Особенности Преимущества Недостатки
Жидкий Не подвергается обжарке, сохраняет максимум веществ Наиболее полезный, содержит больше инулина и витаминов Редко встречается, высокая цена
Молотый Получают из обжаренного корня Ароматный вкус, доступен в продаже При обжарке часть полезных веществ теряется
Растворимый Проходит многоэтапную обработку Удобен, быстро готовится Минимум пользы, часто содержат добавки

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель: если важна польза для здоровья — ищите жидкий цикорий, если вкус и привычка — подойдёт молотый.

  2. Читайте состав: выбирайте продукт без ароматизаторов, красителей и подсластителей.

  3. Для молотого варианта используйте турку или кофеварку, как для кофе.

  4. Растворимый цикорий заваривайте не кипятком, а слегка остывшей водой, чтобы сохранить вкус.

  5. Храните продукт в плотно закрытой банке, вдали от влаги и солнечных лучей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать растворимый цикорий с ароматизаторами.
    Последствие: напиток теряет оздоровительный эффект, появляются лишние добавки.
    Альтернатива: выбирать чистый продукт без подсластителей.

  • Ошибка: хранить цикорий в открытой упаковке.
    Последствие: напиток быстро впитает влагу и потеряет вкус.
    Альтернатива: пересыпать в герметичную ёмкость.

  • Ошибка: считать, что все формы одинаково полезны.
    Последствие: разочарование в напитке, ожидание большего эффекта.
    Альтернатива: учитывать, что жидкий вариант сохраняет больше нутриентов.

А что если…

А что если заменить хотя бы одну чашку кофе в день на цикорий? Для людей с чувствительной нервной системой, проблемами с желудком или высоким давлением это может стать настоящим облегчением. Организм получит мягкое тонизирование, а кишечник — поддержку в виде инулина.

Плюсы и минусы цикория

Плюсы Минусы
Без кофеина, подходит детям и беременным Жидкий вариант дороже
Поддерживает пищеварение и микрофлору При обжарке часть пользы теряется
Снижает уровень сахара в крови У некоторых может вызвать аллергию
Содержит витамины B и E Растворимый вариант часто "обеднён"
Доступен в разных форматах Требует выбора качественного продукта

FAQ

Какой цикорий самый полезный?

Жидкий — он сохраняет максимум веществ, так как не подвергается обжарке.

Можно ли пить цикорий каждый день?

Да, но в умеренных количествах (1-2 чашки в день).

Подходит ли цикорий вместо кофе?

Он не содержит кофеина, поэтому не даст такого бодрящего эффекта, но мягко тонизирует и поддерживает пищеварение.

Мифы и правда

  • Миф: цикорий полностью заменяет кофе.
    Правда: у него нет кофеина, бодрящий эффект мягче.

  • Миф: растворимый и жидкий цикорий одинаково полезны.
    Правда: жидкий сохраняет больше витаминов и инулина.

  • Миф: цикорий противопоказаний не имеет.
    Правда: людям с аллергией и язвенной болезнью стоит быть осторожнее.

Исторический контекст

  1. Цикорий начали использовать ещё в Древнем Египте как лекарственное растение.

  2. В Европе он стал популярным в XVIII веке как замена дорогому кофе.

  3. В СССР напиток из цикория активно продавался как доступный и полезный аналог.

  4. Сегодня цикорий снова в моде благодаря тренду на здоровое питание.

Три интересных факта

  1. Во Франции цикорий называют "кофе бедняков" — из-за его популярности в трудные времена.

  2. Корень цикория содержит до 60% инулина — ценного пребиотика.

  3. В некоторых странах цикорий добавляют в кофе для снижения крепости и горечи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Екатерина Ладыгина: интервальное голодание снижает риск диабета и гипертонии сегодня в 11:44

Лишний вес сдаётся на время: что происходит с телом при схеме 16/8

Интервальное голодание помогает сохранить фигуру и здоровье, но подходит не всем. Когда этот метод может быть полезен, а когда опасен?

Читать полностью » Шашлык может быть полезным при выборе нежирного мяса и лёгкого маринада сегодня в 11:30

Майонез в маринаде — кулинарный саботаж: чем заменить, чтобы мясо стало диетическим

Шашлык может быть не только вкусным, но и лёгким. Как выбрать мясо, маринад и гарниры, чтобы пикник не обернулся лишними калориями?

Читать полностью » Врач Копалова: гаджеты и плохое освещение усиливают риск миопии у детей сегодня в 10:41

Учёба и гаджеты крадут у детей зрение: миопия наступает год за годом

Современные школьники всё чаще страдают близорукостью. Как часто ребёнку нужно проверять зрение, чтобы избежать проблем в будущем?

Читать полностью » Газировка и снеки увеличивают вероятность диабета и сердечно-сосудистых болезней — предупредили медики сегодня в 10:30

Еда из пакета превращает тарелку в аптеку: почему врачи бьют тревогу

Учёные выяснили, что газировка, снеки и полуфабрикаты повышают риск преждевременной смерти. Разбираем, чем их заменить без потерь во вкусе.

Читать полностью » Врач Мария Толстова: умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых болезней сегодня в 9:37

Напиток гениев и враг сердца: двойная природа кофе раскрыта врачами

Кофе бодрит и улучшает концентрацию, но в больших количествах становится опасным. Где проходит грань между пользой и вредом?

Читать полностью » Ревматоидный артрит начинается с утренней скованности и отёков суставов сегодня в 9:30

Ждать, что "само пройдёт", опаснее, чем кажется: артрит крадёт время и подвижность

Утренняя скованность и отёки — не всегда возраст. Эти сигналы могут указывать на ревматоидный артрит, который важно распознать как можно раньше.

Читать полностью » Врач Екатерина Гузман предупредила об аллергии при нашествии божьих коровок-арлекинов сегодня в 8:34

Божья коровка перестала быть символом удачи: азиатский арлекин атакует дома

Божьи коровки-арлекины всё чаще проникают в дома и квартиры. Чем они опасны и какие меры помогут избавиться от нашествия?

Читать полностью » Сон на боку требует правильной подушки для поддержки позвоночника — пояснила Лиза Артис сегодня в 8:15

NASA придумало для космоса, а нужно тебе: подушки с памятью меняют ночи на Земле

Сон на боку полезен, но без правильной подушки он обернётся болью в шее. Узнайте, как выбрать модель для здорового и крепкого сна.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Наезд на животное считается ДТП по правилам дорожного движения
Дом

Рабочий кабинет в квартире: компактные решения для рабочего пространства
Садоводство

Осенью в Тамбовской области используют перегной и древесную золу для чернозёмов
Наука

Археологи зафиксировали почти двести рисунков животных и людей в пустыне Нефуд — исследователи Nature Communications
Питомцы

В качестве грунта для аквариумных улиток подходит песок
Туризм

Религии Китая: буддизм, даосизм, ислам, христианство и конфуцианство
Красота и здоровье

Врач назвала обезвоживание и джетлаг главными последствиями авиаперелётов
Технологии

Россия завершает подготовку к запуску первого полностью импортозамещённого спутника "Экспресс-АМУ4"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet