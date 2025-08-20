Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
чашка эспрессо на столе
чашка эспрессо на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:58

Раскрыта неожиданная польза растворимого кофе: вот почему стоит пить его умеренно

Белоусов предупреждает: что скрывается в растворимом кофе, и как это влияет на здоровье

Простота и скорость приготовления делают растворимый кофе одним из самых популярных напитков в мире. Однако, как отмечает врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов, к его употреблению стоит подходить разумно, учитывая индивидуальные особенности организма. Знание этих нюансов поможет извлечь максимум пользы от этого напитка.

Растворимый кофе производится из экстракта кофейных зерен, который высушивается до порошкообразного или гранулированного состояния. Важно помнить, что некоторые производители добавляют в продукт консерванты для увеличения срока годности. Поэтому эксперт рекомендует внимательно изучать состав на упаковке перед покупкой.

Польза умеренного потребления: преимущества для здоровья

Умеренное потребление кофе, в том числе растворимого, может принести определенную пользу для здоровья. Многочисленные исследования подтверждают, что кофе может снижать риск развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Это делает растворимый кофе привлекательным напитком для тех, кто заботится о своем здоровье.

При выборе растворимого кофе важно обращать внимание на качество продукта. Отдавайте предпочтение проверенным производителям и тщательно изучайте состав. Не менее важно следить за своим самочувствием после употребления напитка. Если вы испытываете неприятные симптомы, такие как учащенное сердцебиение, тревожность или проблемы с пищеварением, стоит ограничить потребление кофе или вовсе отказаться от него.

Индивидуальный подход: учет особенностей организма

Поскольку каждый организм индивидуален, реакция на кофе также может отличаться. Людям с повышенной чувствительностью к кофеину, проблемами с сердцем или желудочно-кишечным трактом следует быть особенно осторожными. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом и определить допустимую норму потребления кофе.

Три интересных факта о кофе:

  • кофе — один из самых популярных напитков в мире, который потребляется миллиардами людей каждый день.
  • кофеин, содержащийся в кофе, является психостимулятором, который повышает бодрость и концентрацию.
  • кофе оказывает положительное влияние на спортивные результаты, повышая выносливость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стевия против рака: исследование выявило неожиданные свойства сахарозаменителя сегодня в 6:58

Рак поджелудочной железы отступает: стевия показала неожиданную силу в бою с онкологией

Японское исследование показало, что стевия, популярный сахарозаменитель, обладает противораковыми свойствами. Ферментация экстракта стевии усиливает этот эффект. Стевия также мощный антиоксидант.

Читать полностью » Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C сегодня в 6:10

Почему именно конец лета — лучшее время готовить аптечку к простудам

Скоро начнётся сезон простуд — врачи советуют заранее обновить домашнюю аптечку. Какие витамины действительно работают и что должно быть под рукой в начале осени — подробный список в одном материале.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа: медленное восстановление Киркорова после ожога может быть связано с диабетом сегодня в 5:15

Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины

Врач предположила, что продолжительное заживление ожога у Филиппа Киркорова может быть связано с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Какие факторы мешают регенерации и почему лечение затянулось — в кратком разборе.

Читать полностью » Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты сегодня в 4:13

Падение с высоты закончилось чудом: в Москве спасли рабочего-маляра

Фельдшерам скорой и врачам Первой Градской в Москве удалось спасти маляра, сорвавшегося со строительных лесов. Мужчина получил глубокую рану, но избежал внутренних повреждений и через четыре дня уже был дома.

Читать полностью » Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов сегодня в 3:10

Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются

Терапевт развеяла миф о том, что летом можно “накопить” витамины на весь год. Какие витамины действительно запасаются в организме, а какие нужно восполнять ежедневно — и как поддержать себя в конце сезона.

Читать полностью » Врач Сергей Вялов: поздний ужин может быть полезным при правильном выборе продуктов сегодня в 2:16

Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон

Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты лучше всего подходят для вечернего приёма пищи. Цельнозерновые продукты в сочетании с белком помогают выработке мелатонина и способствуют спокойному сну без лишнего веса.

Читать полностью » Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность сегодня в 1:14

Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы

Врач объяснила, почему курение ухудшает продуктивность. Никотин нарушает выработку дофамина, снижает концентрацию и выносливость, а также усиливает тревожность — всё это делает работу менее эффективной.

Читать полностью » Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии сегодня в 0:10

Почему школьник устаёт даже после каникул: скрытая причина слабости

Детская усталость после каникул может быть связана не с ленью, а с железодефицитной анемией. Гематолог объясняет, какие симптомы должны насторожить родителей и как предупредить дефицит железа.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Очереди на заправках в Приморье связаны с ремонтом трассы и ростом спроса — власти
Наука и технологии

Римская баня в Байях: сенсационная находка может быть связана с Цицероном
Красота и здоровье

Врач Кызымко предупреждает: сметана при солнечных ожогах – это опасно!
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо общались в июле, переписка снизилась в августе
Садоводство

Лучшее время для укладки дорожки из спилов в Курской области — май или сентябрь
Еда

Как запекать стейки зубатки в духовке 30 минут при 200 градусах
Питомцы

Врачи-ветеринары: отказ собаки спать на спине может указывать на боль или стресс
Еда

Как приготовить куриный рулет с сыром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru