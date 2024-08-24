Эти комнатные растения могут решить проблему с насекомыми в квартире

Некоторые комнатные растения могут успешно уменьшать количество насекомых в доме, сообщила колумнистка Фиби Тонкс в интервью для Mirror.

Она поделилась списком трав и цветов, которые эффективно отгоняют мух.

На первое место среди отпугивателей мух Тонкс поставила базилик. Его сильный аромат, по словам эксперта, не только отпугивает мух, но и помогает избавиться от пауков.

Лаванда, добавила Тонкс, тоже действует как репеллент, защищая от мух, жуков и блох.

Также Тонкс отметила мелиссу лекарственную. Это растение эффективно благодаря высокому содержанию цитронеллы — вещества, отпугивающего пауков, мух и комаров.

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