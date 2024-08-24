Эти комнатные растения могут решить проблему с насекомыми в квартире

Некоторые комнатные растения могут успешно уменьшать количество насекомых в доме, сообщила колумнистка Фиби Тонкс в интервью для Mirror.
Она поделилась списком трав и цветов, которые эффективно отгоняют мух.
На первое место среди отпугивателей мух Тонкс поставила базилик. Его сильный аромат, по словам эксперта, не только отпугивает мух, но и помогает избавиться от пауков.
Лаванда, добавила Тонкс, тоже действует как репеллент, защищая от мух, жуков и блох.
Также Тонкс отметила мелиссу лекарственную. Это растение эффективно благодаря высокому содержанию цитронеллы — вещества, отпугивающего пауков, мух и комаров.
Фото: commons.wikimedia.org/B.navez(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.
Армянская полиция разыскивает мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна
В Ереване произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда во время его визита к родственнику, неизвестный бросил предмет, предположительно яблоко, из окна многоэтажного здания.
Мария Погребняк рассказала о необычном подарке отца её маме
Мария Погребняк показала родителей и выяснила у отца, какой подарок он преподнёс жене.
Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы
Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.