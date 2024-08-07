Древнейшее морское растение возрастом 1400 лет обнаружено в Балтийском море

Международная исследовательская группа обнаружила самое древнее из известных морских растений в Балтийском море, возраст которого составляет около 1400 лет, известное как взморник морской (Zostera marina).
Возраст растения был определен с помощью метода соматических генетических часов, основанного на анализе мутаций, возникающих при делении клеток.
Исследование проводилось немецким Центром океанических исследований под руководством профессора Торстена Ройша, который оценивал возраст 20 морских растений со всего мира. По словам доцента кафедры экологической и морской биологии Университета Або Кристроффера Бострёма, обнаружение столь древнего растения в Балтийском море можно объяснить суровыми условиями произрастания в этом регионе, сообщает MTV3.
Бострём выражает надежду, что результаты исследования станут стимулом для природоохранных мероприятий, направленных на защиту этого важного для поддержания биоразнообразия растения в Балтийском море.
Фото: commons.wikimedia.org/Totti (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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