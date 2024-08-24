Готовьте огород к холодам правильно! Эти советы спасут ваши растения

С приходом холодов важно правильно подготовить огород, чтобы сохранить урожай и обеспечить здоровье растений до следующего сезона.

1. Уборка остатков растений. Начните с удаления всех растительных остатков, особенно тех, что могут быть заражены болезнями или вредителями. Это предотвратит распространение инфекций на будущий урожай.

2. Перекопка почвы. Перекопайте почву на глубину 20-30 см. Это поможет насытить землю кислородом и улучшить её структуру. Также добавьте компост или перегной для повышения плодородия.

3. Мульчирование. Нанесите слой мульчи (сено, солома или торф) на поверхность почвы. Мульча защитит корни растений от промерзания и сохранит влагу.

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