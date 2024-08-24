С приходом холодов важно правильно подготовить огород, чтобы сохранить урожай и обеспечить здоровье растений до следующего сезона.
1. Уборка остатков растений. Начните с удаления всех растительных остатков, особенно тех, что могут быть заражены болезнями или вредителями. Это предотвратит распространение инфекций на будущий урожай.
2. Перекопка почвы. Перекопайте почву на глубину 20-30 см. Это поможет насытить землю кислородом и улучшить её структуру. Также добавьте компост или перегной для повышения плодородия.
3. Мульчирование. Нанесите слой мульчи (сено, солома или торф) на поверхность почвы. Мульча защитит корни растений от промерзания и сохранит влагу.
Фото: commons.wikimedia.org/Spedona(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Главный мышелов Британии, Ларри, уверяет, что его здоровье в порядке
Главный охотник за мышами в Великобритании, проживающий на знаменитой улице Даунинг-стрит, кот Ларри, успокоил всех, заявив, что его здоровье в полном порядке. Это произошло в контексте сообщений о подготовке специфического плана, который будет активирован в случае его скорбной утраты.
Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.
Айзу Долматову прельстило богатство певца Шамана: "Завидный жених"
Бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Долматову впечатлила новость о баснословных гонорарах певца Шамана.
Швыдкой: решение по "скифскому золоту" не следует ожидать в ближайшем будущем
Михаил Швыдкой, специальный представитель главы государства по вопросам международного культурного сотрудничества, в беседе с "Интерфаксом", высказал предположение, что в обозримом будущем вряд ли предстоит ожидать решений, касающихся "скифского золота".