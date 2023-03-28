На месте производственных мощностей завода "Рассвет" в Москве, где работал один из создателей космической отрасли Сергей Королев, появятся 120 тыс. кв. м офисов и жилья стоимостью почти 28 млрд руб. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, компании KR Properties, подконтрольной владельцу сети отелей Azimut Александру Клячину, удалось согласовать объемы нового строительства. Бизнесмен начинает проект в разгар кризиса на рынке недвижимости, но эксперты не берутся прогнозировать восстановится ли спрос к окончанию строительства.

Завод "Рассвет" был построен в 1946 году и до сих пор является одним из крупнейших производителей ракет и космической техники в России.

На заводе производятся различные типы ракет, включая баллистические ракеты, ракеты для космических летательных аппаратов, а также другие компоненты космической техники.

Также этот завод является одним из основных поставщиков ракет для российской космической программы, включая запуски космических кораблей и спутников.