В зоне СВО расстреляли российского военного

Наемники из Колумбии, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, расстреляли взятого в плен российского военнослужащего. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров у себя в Telegram-канале.
"После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников", — сообщил военблогер.
Он утверждает, что соответствующий приказ наемникам поступил от командования батальона "Карпатская сечь", где они проходили службу. Федоров отметил, что об этом случае рассказал один из колумбийских легионеров Карлос Кигуа во время трансляции на своем на платформе TikTok.
Федоров отметил, что убил россиянина брат Карлоса Джон, которого через некоторое время ликвидировали российские бойцы.
Фото: pxhere.com
Трамп намерен судиться с организаторами выборов в США в случае победы
Кандидат в президенты Америки от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы в 2024 году инициирует судебные разбирательства с теми, кто был вовлечён в мошенничество.
Сотни российских туристов застряли на Хайнане из-за тайфуна
После прохождения разрушительного тайфуна "Яги" аэропорт столицы острова, Хайкоу, был вынужден прекратить работу.
В Кремле пожелали счастья омбудсмену Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым
Кремль не комментирует сообщения о свадьбе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и предпринимателя, основателя "Царьграда" Константина Малофеева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
308 участников СВО победили на прошедших выборах в России
Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев объявил, что 308 участников специальной операции, выдвинутых партией на выборы различных уровней в регионах, получили мандаты в итоге голосования. Всего было представлено 380 бойцов СВО, таким образом, мандаты получили 81 % из них.