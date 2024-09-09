В зоне СВО расстреляли российского военного

Наемники из Колумбии, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, расстреляли взятого в плен российского военнослужащего. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров у себя в Telegram-канале.

"После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников", — сообщил военблогер.

Он утверждает, что соответствующий приказ наемникам поступил от командования батальона "Карпатская сечь", где они проходили службу. Федоров отметил, что об этом случае рассказал один из колумбийских легионеров Карлос Кигуа во время трансляции на своем на платформе TikTok.

Федоров отметил, что убил россиянина брат Карлоса Джон, которого через некоторое время ликвидировали российские бойцы.

Фото: pxhere.com