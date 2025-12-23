Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бэнксинг и молчаливое расставание
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:49

Когда любимая далеко: что происходит с отношениями при долгой разлуке

Психолог Леонова рассказала, в каком случае расстояние может вытеснить любовь

Время действительно помогает пережить болезненные чувства, а расстояние чаще усложняет отношения между мужчиной и женщиной, рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. Почему так происходит она пояснила в беседе с NewsInfo.

Время почти всегда снижает остроту переживаний, даже если расставание или конфликт были тяжелыми, говорит психолог. ри этом расстояние между партнерами становится серьезным испытанием, поскольку лишает отношения живого контакта и вовлеченности.

"Время однозначно лечит всегда. Нет никаких сомнений. Потому что долго не бывает одинаково. Все равно все меняется так или иначе. И обычно, если это что-то болезненное, острота ощущений со временем притупляется", — отметила Леонова.

Эксперт добавила, что при длительной разлуке человек остается внутри активного социума, где появляются новые контакты и эмоциональные связи. Это может постепенно вытеснять образ партнера, находящегося далеко, и приводить к ослаблению отношений.

"Отношения на расстоянии это сложно, это хороший способ забыть друг друга. Если так ставить вопрос, дистанцирование это один из удачных способов отношения прекратить. Если такая задача стоит", — пояснила психолог.

Если такой задачи нет, добавила специалист, охлаждение всё-равно может произойти в силу обстоятельств и удалённости друг от друга.

