Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка ночью
Кошка ночью
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:23

Расширенные зрачки: сигнал тревоги или просто игра

О чем говорят расширенные зрачки у кошек — объяснение экспертов

Вы замечали, как у кошки зрачки вдруг расширяются, заполняя почти весь глаз? Это не просто так! Рассказываем о пяти самых частых причинах.

Темнота. Кошки — ночные охотники, и их глаза устроены так, чтобы улавливать даже слабый свет. В темноте зрачки расширяются до предела, а при ярком освещении сужаются в узкие щёлочки.

Половая охота. Гормоны бушуют — и зрачки реагируют! В период "гуляний" у котов и кошек часто расширяются зрачки, а поведение становится более эмоциональным.

Страх или стресс. Прижатые уши, вздыбленная шерсть и огромные глаза — классические признаки испуга. Адреналин заставляет зрачки расширяться, помогая животному быстрее оценить угрозу.

Игра и азарт. Если кошка увлеклась охотой на игрушку или ваши ноги, её зрачки могут стать круглыми. Так организм готовится к точному прыжку — ведь в драйве нужно отличное зрение!

Выход из наркоза. После операции зрачки кошки могут оставаться расширенными, пока не пройдёт действие препаратов. Но в норме это временное явление.

Когда стоит насторожиться?

Если зрачки долго не приходят в норму без видимой причины — лучше показать питомца ветеринару. Иногда это признак проблем со здоровьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Причины страха у волнистых попугаев: как помочь питомцу сегодня в 10:36

Хлопаете дверью, а попугай в ужасе? Вот почему так происходит и как это исправить

Узнайте, почему волнистые попугаи так чувствительны к громким звукам и как помочь питомцу справиться со страхом. Советы по созданию безопасной и комфортной среды.

Читать полностью » Сны кошек: что означают их движения во сне на самом деле сегодня в 9:32

Кошка спит по 17 часов в сутки — и в этом кроется нечто, о чём вы не догадывались

Почему кошки спят до 17 часов в день? Видят ли они сны и что означают подергивания лап во сне? Все о фазах кошачьего сна и признаках кошмаров.

Читать полностью » Судороги у волнистого попугая: что это и как реагировать сегодня в 8:27

Один неверный продукт — и птица в коме: от чего у попугаев случаются припадки

Заметили судороги у волнистого попугая? Узнайте о 7 возможных причинах, от отравления до теплового удара, и как быстро помочь питомцу.

Читать полностью » Кошка выбирает место для сна: 5 причин такого поведения сегодня в 7:22

Спала на батарее, а теперь — в раковине: зачем кошки меняют места для сна

Почему кошка меняет спальные места? Инстинкты, погода или поиск тихого уголка? Раскрываем кошачьи секреты и даем советы по созданию идеального места для сна.

Читать полностью » Как кошки определяют, что человек спит: научное объяснение сегодня в 6:15

Свет выключился — и кот оживает: что он знает о вас ночью, чего не знаете вы

Узнайте, как кошки определяют, когда вы спите, благодаря острому зрению, слуху и чувству энергетики. Как коты адаптируются к графику сна человека и почему это происходит.

Читать полностью » Какие крупы можно собакам: выбираем правильно и без вреда сегодня в 5:10

Каша — не враг и не баловство: чем на самом деле полезны крупы в рационе собаки

Какие каши полезны собакам, а какие стоит исключить? Рассказываем, как выбрать подходящие крупы, правильно их готовить и не навредить питомцу.

Читать полностью » Сырое мясо в рационе собаки: польза, риски и как не навредить питомцу сегодня в 4:05

Диета BARF без ошибок: что добавить к мясу, чтобы собака не болела

Можно ли собакам сырое мясо? Узнайте о плюсах, минусах и рисках. Как правильно кормить питомца сырым мясом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Читать полностью » Бордер-колли признана самой умной породой собак по исследованию Стэнли Корена сегодня в 3:17

Умнее ребёнка и быстрее в обучении — собака, о которой мало кто знает

Бордер-колли не просто покоряет сердца — она поражает интеллектом. Как одна собака смогла запомнить более 1000 слов и стать настоящим феноменом — читайте в материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Skoda Fabia второго поколения названа одной из самых надёжных машин до 700 тысяч рублей
Наука и технологии

Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева
Авто и мото

BYD представит гибридный минивэн Xia PRO с запасом хода 160 км и лидаром
Культура и шоу-бизнес

Новый фильм о бароне Мюнхгаузене выйдет в России в 2027 году
Красота и здоровье

По следам моды: как выбрать идеальную обувь на осень 2025 года
Питомцы

Влияние питания на цвет шерсти кошки: рекомендации специалистов
Еда

Как использовать гхи с гималайской розовой солью для жарки и запекания
Красота и здоровье

Как уменьшить жирность волос и реже их мыть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru