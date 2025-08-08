Расширенные зрачки: сигнал тревоги или просто игра

Вы замечали, как у кошки зрачки вдруг расширяются, заполняя почти весь глаз? Это не просто так! Рассказываем о пяти самых частых причинах.

Темнота. Кошки — ночные охотники, и их глаза устроены так, чтобы улавливать даже слабый свет. В темноте зрачки расширяются до предела, а при ярком освещении сужаются в узкие щёлочки.

Половая охота. Гормоны бушуют — и зрачки реагируют! В период "гуляний" у котов и кошек часто расширяются зрачки, а поведение становится более эмоциональным.

Страх или стресс. Прижатые уши, вздыбленная шерсть и огромные глаза — классические признаки испуга. Адреналин заставляет зрачки расширяться, помогая животному быстрее оценить угрозу.

Игра и азарт. Если кошка увлеклась охотой на игрушку или ваши ноги, её зрачки могут стать круглыми. Так организм готовится к точному прыжку — ведь в драйве нужно отличное зрение!

Выход из наркоза. После операции зрачки кошки могут оставаться расширенными, пока не пройдёт действие препаратов. Но в норме это временное явление.

Когда стоит насторожиться?

Если зрачки долго не приходят в норму без видимой причины — лучше показать питомца ветеринару. Иногда это признак проблем со здоровьем.