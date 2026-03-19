Рассеянность будто съедает внимание: простой тест покажет, пора ли бить тревогу

Снижение внимания может быть связано не только с усталостью и стрессом, но и с перенесенными заболеваниями, повышенными физическими и психоэмоциональными нагрузками, а также изменениями привычного образа жизни. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал невролог Павел Фролов.

Фролов объяснил, что рассеянность внимания может возникать на фоне различных факторов, влияющих на общее состояние организма. Он отметил, что даже незначительные изменения привычного образа жизни могут отражаться на способности концентрироваться.

"Любое нарушение обычного образа жизни может проявляться в виде ослабления внимания. Это могут быть перенесенные заболевания, нагрузки, в том числе психоэмоциональные, или общее ослабление организма. Но говорить о начале какого-то заболевания только по этому признаку сложно, потому что обычно появляются и другие симптомы", — отметил врач.

Он добавил, что при неврологических нарушениях рассеянность внимания, как правило, сопровождается и другими проявлениями. По его словам, в таких случаях симптом редко бывает изолированным и обычно развивается в составе более широкой клинической картины.

"Если речь идет о каком-либо заболевании, то снижение внимания, как правило, не является единственным проявлением. Могут наблюдаться изменения со стороны зрения, вкусовых и других чувствительных ощущений. Также возможны нарушения двигательной активности, координации и моторной ловкости. Нередко присоединяются головные боли. В таких случаях речь идет о комплексе симптомов, а не об одном изолированном признаке", — пояснил Фролов.

Невролог также отметил, что если рассеянность внимания не сопровождается другими симптомами, в первую очередь следует скорректировать образ жизни. По его словам, в случае заболевания такие нарушения, как правило, не проходят самостоятельно и имеют тенденцию к постепенному нарастанию.