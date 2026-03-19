Умственное истощение
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:31

Рассеянность будто съедает внимание: простой тест покажет, пора ли бить тревогу

Снижение внимания может быть связано не только с усталостью и стрессом, но и с перенесенными заболеваниями, повышенными физическими и психоэмоциональными нагрузками, а также изменениями привычного образа жизни. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал невролог Павел Фролов.

Фролов объяснил, что рассеянность внимания может возникать на фоне различных факторов, влияющих на общее состояние организма. Он отметил, что даже незначительные изменения привычного образа жизни могут отражаться на способности концентрироваться.

"Любое нарушение обычного образа жизни может проявляться в виде ослабления внимания. Это могут быть перенесенные заболевания, нагрузки, в том числе психоэмоциональные, или общее ослабление организма. Но говорить о начале какого-то заболевания только по этому признаку сложно, потому что обычно появляются и другие симптомы", — отметил врач.

Он добавил, что при неврологических нарушениях рассеянность внимания, как правило, сопровождается и другими проявлениями. По его словам, в таких случаях симптом редко бывает изолированным и обычно развивается в составе более широкой клинической картины.

"Если речь идет о каком-либо заболевании, то снижение внимания, как правило, не является единственным проявлением. Могут наблюдаться изменения со стороны зрения, вкусовых и других чувствительных ощущений. Также возможны нарушения двигательной активности, координации и моторной ловкости. Нередко присоединяются головные боли. В таких случаях речь идет о комплексе симптомов, а не об одном изолированном признаке", — пояснил Фролов.

Невролог также отметил, что если рассеянность внимания не сопровождается другими симптомами, в первую очередь следует скорректировать образ жизни. По его словам, в случае заболевания такие нарушения, как правило, не проходят самостоятельно и имеют тенденцию к постепенному нарастанию.

"Можно провести простой тест на внимание и память в домашних условиях: взять несколько небольших предметов — например, ключи, монеты или значки, дать себе около минуты, чтобы их запомнить, а затем убрать и попробовать перечислить. Если результат заметно снижается по сравнению с прежним уровнем — например, раньше удавалось запомнить 7–8 предметов, а сейчас только 3–4, — это повод обратиться к врачу", — заключил он.

Читайте также

Горький вкус для долгой жизни: скрытая польза продуктов, меняющих работу системы пищеварения сегодня в 10:25

Правильный подход к ограничению продуктов требует учета скрытых факторов, способных повлиять на самочувствие и общую работу внутренних систем организма.

Читать полностью » Стройность требует дисциплины: одна привычка в питании крадёт результат даже при диетах сегодня в 4:44

Стремление сбросить лишние килограммы часто оборачивается обратным эффектом из-за одной популярной привычки, которая обманывает обмен веществ и аппетит.

Читать полностью » Тело — не полигон для экспериментов: как правильно худеть без риска разрушить сердечный ритм сегодня в 0:34

Избавление от пары лишних килограммов при наличии специфических диагнозов требует особой осторожности и понимания процессов, происходящих внутри системы.

Читать полностью » Усталость не проходит сама — тело кричит о помощи: скрытый дефицит веществ маскируется под лень вчера в 11:21

Привычное недомогание и досадные изменения внешности могут быть лишь верхушкой айсберга, скрывающего серьезные системные нарушения в работе внутренних органов.

Читать полностью » Сахар уходит, а вместе с ним и вес: эта замена делает привычные десерты в разы безопаснее вчера в 10:12

Радикальные диеты уступают место осознанному выбору продуктов, позволяя сохранить сладости в рационе без вреда для процесса жиросжигания и общего самочувствия.

Читать полностью » Эмоциональный яд в красивой обертке: как распознать медленное разрушение личности в браке 17.03.2026 в 17:55

Скрытые механизмы внутрисемейного общения могут годами подтачивать здоровье, маскируясь под обычные бытовые разногласия и особенности сложного темперамента.

Читать полностью » Цифры в анализах не совпадают с самочувствием: в каких случаях беспокоиться не стоит 17.03.2026 в 14:15

Терапевт Владислав Жемчугов объяснил NewsInfo, что означают пограничные результаты анализов и когда это норма.

Читать полностью » Ловушка для красоты: привычное выдавливание прыщей может обернуться серьезной угрозой 17.03.2026 в 12:02

Привычка удалять недостатки кожи без участия профессионала превращается в опасную ловушку, последствия которой могут выйти далеко за пределы простого покраснения.

Читать полностью »

