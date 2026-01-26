Сеют правильно, а результат нулевой: что губит рассаду еще до начала дачного сезона

Попытка вырастить слишком высокую рассаду в квартире часто приводит к дальнейшей потере урожая, а иногда и гибели растений, рассказал руководитель питомника декоративных растений, бывший главный агроном Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева Владимир Викулов. На что обратить внимание при выращивании рассады к дачному сезону, он пояснил NewsInfo.

По словам Викулова, ключевая ошибка садоводов заключается в том, что они стараются вырастить рассаду в условиях, которые для нее изначально не подходят. Недостаток света и неподходящая температура приводят к тому, что растения вытягиваются, становятся ломкими и плохо приживаются после высадки в грунт. Особенно уязвимыми оказываются капустные культуры, а также томаты и перец.

"Отсутствие солнца, малое его количество вызывают рост атипичный, рассада чахлая, длинная. Иногда видишь, люди везут на дачу плети, которые всячески поддерживают. Всего-то надо было добавить небольшое освещение и не увлекаться быстрым ростом", — отметил эксперт.

Он отметил, что при отсутствии возможности обеспечить рассаде нужные условия гораздо разумнее приобрести готовые растения в специализированных хозяйствах, чем тратить время и силы на заведомо слабый результат.

"Комната это что? Это пещера куда поступает процентов двадцать света по сравнению с тепличными условиями, с парником. Очень сложно приспособиться и сложно вырастить. Мы просто лишаем себя нормальной рассады", — добавил он.

Викулов также пояснил, что разные культуры требуют разного подхода. Если томаты еще способны частично восстановиться после высадки, то капуста при неправильном выращивании чаще всего погибает уже в открытом грунте.

"Капустная рассада требует пониженных температур выращивания. Для неё должна быть температура пятнадцать-семнадцать градусов, днём может быть выше, а нам сложно добиться низкой температуры на подоконнике. Томаты более выносливые, если их правильно посадить, может быть восстановится рост, но все равно ранний урожай не получим, потому что ранний урожай даст только крепкая, надежная рассадка, правильно посаженная", — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что для скороспелых культур вроде огурцов, кабачков и тыквы ранее выращивание рассады вообще не обязательно, так как они быстро развиваются при посадке в уже прогретую почву.