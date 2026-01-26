Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рассада томатов
Рассада томатов
© NewsInfo Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:00

Сеют правильно, а результат нулевой: что губит рассаду еще до начала дачного сезона

Попытка вырастить слишком высокую рассаду в квартире часто приводит к дальнейшей потере урожая, а иногда и гибели растений, рассказал руководитель питомника декоративных растений, бывший главный агроном Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева Владимир Викулов. На что обратить внимание при выращивании рассады к дачному сезону, он пояснил NewsInfo.

По словам Викулова, ключевая ошибка садоводов заключается в том, что они стараются вырастить рассаду в условиях, которые для нее изначально не подходят. Недостаток света и неподходящая температура приводят к тому, что растения вытягиваются, становятся ломкими и плохо приживаются после высадки в грунт. Особенно уязвимыми оказываются капустные культуры, а также томаты и перец.

"Отсутствие солнца, малое его количество вызывают рост атипичный, рассада чахлая, длинная. Иногда видишь, люди везут на дачу плети, которые всячески поддерживают. Всего-то надо было добавить небольшое освещение и не увлекаться быстрым ростом", — отметил эксперт.

Он отметил, что при отсутствии возможности обеспечить рассаде нужные условия гораздо разумнее приобрести готовые растения в специализированных хозяйствах, чем тратить время и силы на заведомо слабый результат.

"Комната это что? Это пещера куда поступает процентов двадцать света по сравнению с тепличными условиями, с парником. Очень сложно приспособиться и сложно вырастить. Мы просто лишаем себя нормальной рассады", — добавил он.

Викулов также пояснил, что разные культуры требуют разного подхода. Если томаты еще способны частично восстановиться после высадки, то капуста при неправильном выращивании чаще всего погибает уже в открытом грунте.

"Капустная рассада требует пониженных температур выращивания. Для неё должна быть температура пятнадцать-семнадцать градусов, днём может быть выше, а нам сложно добиться низкой температуры на подоконнике. Томаты более выносливые, если их правильно посадить, может быть восстановится рост, но все равно ранний урожай не получим, потому что ранний урожай даст только крепкая, надежная рассадка, правильно посаженная", — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что для скороспелых культур вроде огурцов, кабачков и тыквы ранее выращивание рассады вообще не обязательно, так как они быстро развиваются при посадке в уже прогретую почву.

"Даже быстрее получим хороший урожай если поселим в прогретую почву в начале или середине мая, в теплицу. Эти культуры активно развиваются, быстро всходят", — напомнил агроном.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимонная вода подкисляет жёсткую воду для полива орхидей 24.01.2026 в 4:44
Лимон в воде для орхидеи изменил всё — но одна ошибка с поливом убивает корни

Можно ли поливать орхидеи лимоном при жёсткой воде? Разбираем, как лимон влияет на корни и налёт, когда помогает и какие риски таит чрезмерная кислотность.

Читать полностью » Семена подбирают отдельно для теплицы и открытого грунта — агроном Леунов 23.01.2026 в 23:23
Купил семена “по красивой упаковке” — результат разочаровал: теперь выбираю по другому правилу

Как выбрать семена в 2026 году: ориентируйтесь на регион, агротехнику и надёжного производителя, формируйте банк удачных семян и избегайте подмены названий сортов.

Читать полностью » Сырой рис разрыхляет верхний слой почвы под лимоном — iefimerida.gr 23.01.2026 в 20:32
Сырой рис под лимонным деревом улучшил почву со временем — главное не делать одну ошибку

Сырой рис под лимонное дерево может улучшить почву, аэрацию и микробиологическую активность, помогая контролировать влагу. Используйте 1–2 ст. ложки на поверхность раз в месяц.

Читать полностью » Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду 23.01.2026 в 14:34

Садовод Марина Рыкалина рассказала NewsInfo, чем безопасно обеззараживать рассадный грунт и почему марганцовка не всегда подходит.

Читать полностью » Листья нефритового дерева покраснели из-за антоцианов зимой — Гримальди 23.01.2026 в 10:35
Листья нефритового дерева покраснели зимой — сначала испугалась, потом поняла: это важный сигнал

Нефритовое дерево зимой: листья краснеют из‑за антоцианов — чаще это нормальная адаптация, а не болезнь. Как отличить сезонную окраску от признаков проблем.

Читать полностью » Сельдерей сеют в январе из-за медленного развития — salutbonjour 22.01.2026 в 18:20
Январский посев даёт фору летом — но сеять подряд нельзя: есть список “медленных” культур

Зимний посев в январе превращает медленнорастущие перцы, баклажаны и сельдерей в крепкую рассаду — простые правила, досветка и стратификация.

Читать полностью » В январе советуют осматривать деревья без листвы на мох и сухие ветви — The Progress 22.01.2026 в 12:12
Мох и лишайник на деревьях — не просто “красота”: в январе делают шаг, который спасает сезон

Январь — лучшее время оценить деревья без листвы: мох, сухие ветви, перекос кроны. Рассказываем, как провести спящие обработки и обрезку.

Читать полностью » Таяние снега постепенно доставляет минералы золы в верхний слой почвы — дачники 21.01.2026 в 19:35
Плодовые просыпались вяло — после одного зимнего приёма почки пошли ровнее

Древесная зола, аккуратно посыпанная по снегу вокруг плодовых деревьев, мягко доставляет калий и фосфор в почву весной — правила посыпки, нормы и противопоказания.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки реагируют на неравное поощрение отказом выполнять команды — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Физическая активность уменьшила риск депрессии до 26% — Гарвард
Авто и мото
Audi A5 и Q5 2026 года получили обновлённую систему MMI
Дом
Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce
Спорт и фитнес
Физическая активность ускорила засыпание и углубила сон — JBM
Туризм
Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы
Туризм
Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики
Еда
Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet