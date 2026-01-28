Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады

Автоматизированные системы при домашнем выращивании рассады подходят далеко не всегда и требуют очень аккуратного применения, рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Она прокомментировала использование автоматики для домашней рассады в беседе с NewsInfo.

Рассада требует постоянного внимания и ежедневного наблюдения, поэтому в большинстве случаев ручной уход оказывается надежнее, отметила эксперт. По ее словам, автоматизация оправдана только тогда, когда человек редко бывает рядом с растениями и не может контролировать их состояние лично.

"Рассада — это такая уязвимая вещь, которую надо буквально смотреть каждый день и очень мелочи замечать. Автоматика она же не искусственный интеллект, лучше ручное управление процессом роста рассады", — сказала эксперт.

Она также обратила внимание, что наиболее распространенные системы автоматизации, такие как автополив, сложно и дорого адаптировать именно под рассаду в горшках.

"Если автополив для рассады, это будет очень дорого, надо в каждый горшочек какую-то отдельную пробирочку. Это в грядку удобно шланг проложить, с рассадой будет сложнее", — полагает садовод.

Кроме того, автоматические обработки и опрыскивания в домашних условиях могут нанести вред помещению и не всегда работают точно, поэтому специалист советует ограничиваться только простыми и контролируемыми решениями.