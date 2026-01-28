Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полив рассады томатов
Полив рассады томатов
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:17

Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады

Автоматизированные системы при домашнем выращивании рассады подходят далеко не всегда и требуют очень аккуратного применения, рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Она прокомментировала использование автоматики для домашней рассады в беседе с NewsInfo.

Рассада требует постоянного внимания и ежедневного наблюдения, поэтому в большинстве случаев ручной уход оказывается надежнее, отметила эксперт. По ее словам, автоматизация оправдана только тогда, когда человек редко бывает рядом с растениями и не может контролировать их состояние лично.

"Рассада — это такая уязвимая вещь, которую надо буквально смотреть каждый день и очень мелочи замечать. Автоматика она же не искусственный интеллект, лучше ручное управление процессом роста рассады", — сказала эксперт.

Она также обратила внимание, что наиболее распространенные системы автоматизации, такие как автополив, сложно и дорого адаптировать именно под рассаду в горшках.

"Если автополив для рассады, это будет очень дорого, надо в каждый горшочек какую-то отдельную пробирочку. Это в грядку удобно шланг проложить, с рассадой будет сложнее", — полагает садовод.

Кроме того, автоматические обработки и опрыскивания в домашних условиях могут нанести вред помещению и не всегда работают точно, поэтому специалист советует ограничиваться только простыми и контролируемыми решениями.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы 26.01.2026 в 13:06
Огурцы идут в рост, как на дрожжах: шесть сортов, которые возвращают деньги вёдрами урожая

Какие сорта огурцов выбрать в предпосевной сезон, чтобы получить щедрый урожай, вкусные салаты и удачные заготовки без лишних экспериментов.

Читать полностью » Помадное растение размножают черенками весной — House Digest 26.01.2026 в 10:03
Срезала побег "помадного" растения — к весне вырос новый куст: главное правило черенкования

Укоренение помадного растения на подоконнике: берём 4‑листовый черенок, сажаем в лёгкий субстрат (вермикулит/перлит 1:1), делаем мини‑теплицу и следим за влажностью.

Читать полностью » Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest 25.01.2026 в 19:27
Каминный "мусор" спас огород — салат и шпинат ожили после одной хитрости

Древесная зола — домашнее удобрение для листовой зелени: улучшит почву, регулирует pH и поможет защитить зелень от болезней, если соблюдать дозировку и избегать переизбытка.

Читать полностью » Голые корни тысячелистника высаживают зимой в тёплых регионах — House Digest 25.01.2026 в 13:48
Зимой посадил одно растение — весной сад гудит от пчёл: выносливое и без капризов

Зимняя посадка тысячелистника: как высадить голые корни или провести зимний посев, чтобы привлечь пчёл и бабочек в сад и получить пышные цветы весной.

Читать полностью » Неправильный полив вызывает пожелтение листьев филодендрона — Парис Лаликата 24.01.2026 в 15:31
Филодендрон пожелтел — одна ошибка в поливе запускает это быстрее всего

Филодендрон желтеет: эксперт раскрывает 5 причин — неправильный полив, недостаток света, грибок, вредители или бедная почва. Что проверить и как спасти растение.

Читать полностью » Скиммия не образует ягоды без женского растения 24.01.2026 в 12:06
Листья блестят, форма идеальная — но красные ягоды так и не появились: в чём подвох скиммии

Скиммия выглядит идеально, но не даёт красных ягод: чаще всего виноваты пол растения и отсутствие опыления. Как не ошибиться при покупке и выбрать плодоносящий экземпляр при покупке.

Читать полностью » Лимонная вода подкисляет жёсткую воду для полива орхидей 24.01.2026 в 4:44
Лимон в воде для орхидеи изменил всё — но одна ошибка с поливом убивает корни

Можно ли поливать орхидеи лимоном при жёсткой воде? Разбираем, как лимон влияет на корни и налёт, когда помогает и какие риски таит чрезмерная кислотность.

Читать полностью » Семена подбирают отдельно для теплицы и открытого грунта — агроном Леунов 23.01.2026 в 23:23
Купил семена “по красивой упаковке” — результат разочаровал: теперь выбираю по другому правилу

Как выбрать семена в 2026 году: ориентируйтесь на регион, агротехнику и надёжного производителя, формируйте банк удачных семян и избегайте подмены названий сортов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова
Спорт и фитнес
Минус жир — плюс сила: тренировки, которые не превращают возраст в приговор
Красота и здоровье
Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge
Красота и здоровье
Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения
Еда
Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы
Спорт и фитнес
Растяжка перед тренировкой может сыграть против вас — одна привычка повышает риск
Питомцы
Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно
Наука
Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet