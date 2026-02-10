Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рассада томатов
Рассада томатов
© Мария Круглова is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:15

Желтые листья и слабые корни: что на самом деле происходит с рассадой в торфяных стаканчиках

Использование картона при высадке рассады может замедлять укоренение и ухудшать развитие растений из-за дефицита азота, пояснила ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова. О рисках применения картона и торфяных горшочков специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Тихонова обратила внимание, что картон и изделия из него часто воспринимаются как экологичное решение для сада, однако на практике они могут создавать дополнительные проблемы для растений. По ее словам, целлюлоза в составе картона активно потребляет азот из почвы, из-за чего рассаде начинает не хватать питания в критически важный период роста корневой системы.

"Картон это неразложившаяся целлюлоза. А при разложении картона, если мы кладем картон либо на землю, либо в землю, либо в картонные стаканчики растение будет вянуть, желтеть, потому что азот, находящийся в почве, будет использоваться картоном для своего собственного разложения", — пояснила агроном.

Она добавила, что попытки компенсировать этот процесс азотными удобрениями несут дополнительные риски, поскольку легко ошибиться с дозировкой.

"Играться" с картоном, с торфяными горшочками очень опасно. На начальном этапе незаметно, пока растение развивается за счёт своих собственных ресурсов, за счёт того, что сконцентрировано в семени. Потом, когда начинает развиваться корневая система и ей необходим азот, подкормок не хватает для того, чтобы нормально развивалось растение, частично азот уходит на разложение картона", — рассказала агроном.

По словам специалиста, так же бесполезны для поддержки рассады и опилки.

"Многие говорят: "Ой, в опилках". Послушайте, столько надо внести в эти опилки азота, то есть нитратов, чтобы они не забирали азот у растения. Обратите внимание, если люди рассыпали опилки на газоне, то в этом месте начнётся пожелтение травы, или трава будет хуже развиваться. Это пример того, как действует целлюлоза", — предупредила плодоовощевод.

По словам Тихоновой, гораздо более безопасным вариантом для рассады остается нейтральная пластмассовая посуда, которая не вмешивается в питание растений и не замедляет их развитие.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

