Рассада огурцов
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:34

Не совершайте распространенную ошибку дачников: это средство убьет вашу рассаду

Проливать рассадный грунт марганцовкой можно, но это крайняя мера, которая уничтожает и полезную микрофлору, пояснила садовод, блогер Марина Рыкалина. О правильной подготовке грунта к посеву она рассказала в комментарии NewsInfo.

Использование марганцовки требует точного соблюдения концентрации и понимания последствий для почвы, отметила Рыкалина. По ее словам, вместе с патогенами гибнут и полезные микроорганизмы, без которых грунт перестает быть живым и потребует дополнительного восстановления.

"Марганцовкой грунт проливать можно, но концентрация должна быть три-пять граммов на десять литров воды, то есть раствор должен быть темный. Но при этом надо знать, что марганцовка убивает не только патогены, но и всю полезную почвенную микрофлору. В итоге ее придется заселять дополнительно", — пояснила садовод блогер.

Эксперт добавила, что в современном органическом земледелии все чаще используют биофунгициды и микробиологические препараты. Такие средства помогают справляться с болезнями, не разрушая почвенную среду.

"Это может быть оздоровитель почвы, микохелп, фитоспорин АС и другие микробиологические препараты, в составе которых есть бактерия Bacillus subtilis или гриб триходерма. Они хорошо справляются с патогенами", — посоветовала садовод.

Кроме того, она не рекомендует проливать грунт кипятком или прокаливать его в духовке, так как это также убивает все живое в почве. Для борьбы с вредителями специалист советует более щадящий способ — промораживание.

"Купили землю в магазине, положили на балкон или на улицу. Она промерзла, потом сама растаяла", — порекомендовала специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

