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Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске
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Стали известны новые подробности разрыва отношений Муцениеце и Прилучного

Агата Муцениеце окончательно рассталась с Павлом Прилучным в отпуске

Агата Муцениеце, несмотря на заявления о насилии со стороны бывшего мужа Павла Прилучного, пыталась дать отношениям второй шанс и, по слухам, даже отправилась с ним в отпуск, но пара все-таки разошлась.

Виктория Боня считает, что Агата активно упоминает бывшего мужа из-за расставания с ресторатором Владимиром Перельманом. Агата и Владимир начали встречаться с декабря, познакомились на гала-вечере благодаря Светлане Бондарчук. Пара отправилась на новогодние каникулы на остров Пханган с друзьями, а затем Владимир познакомился с детьми Агаты, Мией и Тимофеем. Несмотря на появившиеся слухи о свадьбе, Виктория Боня утверждает, что отношения завершились по инициативе Владимира. В шоу "Злые языки" она рассказала, что ресторатор бросил Агату во время совместного отдыха, что побудило ее вновь вспомнить о предыдущих отношениях.

Соведущий Виктории, Андрей Борисов, добавил, что Павел Прилучный также разорвал отношения с Агатой во время отпуска, чтобы жениться на другой женщине.

Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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