Расписание на один уикенд: как популярный аэропорт оказался без регулярных рейсов

Аэропорт финского города Лаппеенранта, который ранее активно использовали туристы из России, в 2026 году фактически останется без регулярного авиасообщения. На данный момент в расписании значатся лишь два рейса, запланированные на май. Об этом ТАСС сообщил сотрудник аэропорта.

Всего два рейса на весь год

Как уточнил собеседник агентства, речь идёт о чартерных перелётах, связанных с туристическим сезоном. Первый рейс намечен на 23 мая — самолёт должен вылететь на греческий остров Родос. Обратный перелёт с Родоса запланирован на 30 мая.

"Пока известно только о двух планируемых полётах: 23 мая должен отправиться чартерный рейс на Родос и 30 мая — с Родоса обратно, о каких-то других рейсах на 2026 год данных нет", — сообщил сотрудник аэропорта Лаппеенранта.

О появлении других направлений или возобновлении регулярного сообщения на 2026 год информации пока не поступало.

Аэропорт без диспетчеров и рейсов

Последний регулярный рейс из Лаппеенранты был выполнен в конце октября. После этого до конца года в аэропорту не работал диспетчерский пункт и не осуществлялось управление заходом на посадку. Для выполнения отдельных рейсов авиакомпаниям приходилось подавать специальные заявки.

Из-за отсутствия постоянного трафика аэропорт также прекратил регулярную очистку взлётно-посадочной полосы от снега. Фактически единственным функционирующим объектом в терминале остаётся ресторан, который по будням предлагает комплексные обеды.

От туристического хаба — к угрозе закрытия

Ранее общественный вещатель Yle напоминал, что аэропорт Лаппеенранта оказался в сложной ситуации после резкого снижения потока туристов из России. В 2011 году он входил в пятёрку самых загруженных аэропортов Финляндии, при этом значительная часть пассажиров прибывала из Санкт-Петербурга.

Существенное падение пассажиропотока началось в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине дополнительно ухудшили положение. В результате аэропорт оказался под угрозой полного закрытия.

Финансовые ограничения и позиция ЕС

На протяжении примерно десяти лет власти Лаппеенранты ежегодно выделяли около €12 млн на поддержку работы аэропорта. Однако дальнейшее финансирование оказалось под вопросом.

Как отмечается, Евросоюз не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счёт государственных средств. Это ставит под сомнение возможность сохранения аэропорта в прежнем формате и делает его будущее крайне неопределённым.