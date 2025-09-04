Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Малинный жук на кусте
Малинный жук на кусте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:12

Простая техника обрезки даёт вдвое больше ягод

Неправильная обрезка может лишить садоводов половины урожая малины

Малина — одна из самых любимых ягод на дачных участках, но её урожай напрямую зависит от правильной обрезки. Ошибки при уходе могут лишить половины плодов, тогда как грамотная техника вдвое увеличивает количество ягод. При этом важно учитывать разницу между обычными и ремонтантными сортами: у них разные принципы формирования куста и плодоношения.

Основные правила обрезки

Малина плодоносит на побегах второго года жизни, поэтому главная цель садовода — вовремя удалить старые ветви и подготовить молодые к плодоношению. Работы проводят дважды в год:
• осенью — убирают отработавшие побеги и готовят куст к зиме;
• весной — формируют куст, стимулируют рост и ветвление.

Инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы. Срез делают под углом около 45 градусов, отступив от почки 5-7 мм.

Как обрезать обычную малину

У традиционных сортов побеги живут два года: первый год растут, второй — плодоносят.

  • Осенью вырезают все двухлетние побеги (их легко узнать по тёмной коре и сухим листьям), а также слабые и повреждённые однолетние. На кусте оставляют 7-10 сильных молодых ветвей. Срез делают у самой земли, без пеньков.

  • Весной убирают подмёрзшие и повреждённые ветви, здоровые укорачивают на 10-15 см. Это стимулирует рост боковых веточек, на которых и формируется урожай.

Обрезка ремонтантной малины

Ремонтантные сорта плодоносят уже на побегах первого года, поэтому техника обрезки отличается.

  • Полная обрезка под корень проводится поздней осенью. Все побеги срезают до уровня почвы, получая один, но обильный осенний урожай. Метод прост и защищает куст от зимующих вредителей. Минус — отсутствие летних ягод.

  • Селективная обрезка применяется для двух урожаев. Осенью вырезают только отплодоносившие побеги, оставляя молодые. Весной укорачивают подмёрзшие верхушки. В результате летом формируется небольшой ранний урожай, а основная волна ягод приходится на осень.

Летняя обрезка

Летом работы направлены на поддержание здоровья кустов:
• у обычной малины после сбора урожая удаляют старые побеги, чтобы питательные вещества уходили к молодым;
• у ремонтантных сортов после плодоношения срезают верхушки, оставляя нижние части для повторного цветения;
• регулярно убирают лишнюю поросль, оставляя только нужное количество замещающих побегов;
• прищипывание верхушек на высоте 1-1,2 м стимулирует образование боковых веточек и повышает урожай следующего года.

Ошибки садоводов

Частые промахи, которые снижают урожайность:

  • оставление пеньков — они становятся убежищем для вредителей и инфекций;

  • неправильные сроки обрезки, нарушающие цикл растения;

  • работа тупыми инструментами, травмирующими побеги;

  • чрезмерное загущение куста, ухудшающее освещение и вентиляцию;

  • недостаточная обрезка, приводящая к мелким ягодам.

Правильная обрезка — это ключ к здоровому малиннику и богатому урожаю. Учитывая особенности сорта и соблюдая простые правила, можно ежегодно собирать вдвое больше ягод.

