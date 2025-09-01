Почему кусты без обрезки зимой превращаются в рассадник болезней

Обрезка малины осенью — одна из главных процедур, от которой напрямую зависит урожай следующего года. Она помогает кустарнику набраться сил, подготовиться к зиме и избежать вымерзания. Но для того чтобы уход пошёл на пользу, важно учитывать сроки и правильно выполнять все этапы.

Когда проводить обрезку

Главный ориентир для садоводов — окончание плодоношения и начало листопада. В это время сокодвижение замедляется, и растение готовится к зиме. Между обрезкой и первыми устойчивыми заморозками должно пройти не меньше трёх недель, а лучше — месяц-полтора.

В южных регионах оптимальное время — октябрь, а вот в Подмосковье, на Урале и в Сибири обрезку начинают раньше: в августе или начале сентября. Это позволяет кустам успеть восстановиться до холодов.

Подготовка участка

Прежде чем приступить к обрезке, нужно убрать из-под кустов старую мульчу, опавшие листья и сломанные ветви. Такая уборка защищает растения от болезней и вредителей, которые могут перезимовать в растительных остатках.

Как правильно обрезать малину

Удаление старых побегов. Двухлетние отплодоносившие ветви легко узнать по тёмной, шелушащейся коре и ломкости. Их вырезают у самого основания без пеньков. Уборка слабых побегов. Летние тонкие и хилые ростки зиму не переживут, поэтому их лучше убрать, чтобы не отнимали питание у сильных стеблей. Формирование куста. Оставляют 8-12 крепких однолетних побегов на куст, расположенных веерообразно, без пересечений. Верхушки укорачивают на 20-25 см, слабые макушки — до первой здоровой почки. Удаление повреждённых веток. Надломленные и больные стебли также подлежат вырезке.

Все срезы обрабатывают садовым варом. Срезанный материал нужно обязательно убрать с участка и сжечь, чтобы не допустить распространения инфекций.

Уход после обрезки

Чтобы малина легче перенесла зиму, её подкармливают органическими удобрениями — компостом, перегноем, золой, торфом — или минеральными: сульфатом калия и суперфосфатом. Дополнительно проводят обработку от болезней и вредителей. Важен и обильный полив — влажная почва лучше удерживает тепло и защищает корни от промерзания.

Итог

Правильная осенняя обрезка — гарантия того, что весной кусты малины тронутся в рост полными сил. Своевременное удаление старых и слабых побегов, формирование крепкой "скелетной" основы и подкормка позволяют получить богатый и вкусный урожай в следующем сезоне.