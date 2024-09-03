Малина просит подкормить: чем удобрять её в сентябре для шикарного урожая

Сентябрь - важная пора для ухода за малиной. Именно в этот период необходимо позаботиться о подкормке кустов, чтобы они успешно перезимовали и порадовали богатым урожаем в следующем сезоне.
Зачем подкармливать малину осенью?
Осенняя подкормка малины необходима для накопления растениями питательных веществ, которые будут использованы для роста корневой системы, развития почек и формирования урожая следующего года.
Кусты малины расходуют много сил на плодоношение в течение вегетационного периода. Поэтому к осени им требуется дополнительная подпитка, чтобы восстановить силы и подготовиться к зимовке.
Какие удобрения использовать?В сентябре для малины идеально подходят минеральные и органические удобрения, богатые фосфором и калием:
- Суперфосфат. Он обеспечивает кусты фосфором, стимулирующим корнеобразование, рост и вызревание побегов.
- Сульфат калия. Данное удобрение насыщает малину калием, который отвечает за зимостойкость и иммунитет растений.
- Древесная зола. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, необходимые для нормального развития малины.
- Компост или перегной. Органические удобрения обогащают почву гумусом, улучшая её структуру и плодородие.
Схема внесения подкормок
Вносить удобрения нужно в несколько этапов:
- В начале сентября - суперфосфат и сульфат калия. Норма - 30-40 г на 1 кв.м.
- Через 2-3 недели - древесная зола. Норма - 50-70 г на 1 кв.м.
- В конце сентября - компост или перегной. Норма - 3-4 кг на 1 кв.м.
Подкормки необходимо равномерно распределить под кустами и аккуратно заделать в почву граблями.
Фото: Aiwok.
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
Госдеп: США понимают положение Монголии и поддержат страну
Госдеп США в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор заявил, что понимает сложное положение Монголии и намерен продолжать её поддерживать. Однако в Вашингтоне рассчитывают на выполнение международных обязательств.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Супруга Павла Мамаева объяснила выбор имени для сына
Супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассекретила имя новорождённого сына.