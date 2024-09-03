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Подготовка малины к зиме: какие удобрения вносить в сентябре
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Малина просит подкормить: чем удобрять её в сентябре для шикарного урожая

Подготовка малины к зиме: какие удобрения вносить в сентябре

Сентябрь - важная пора для ухода за малиной. Именно в этот период необходимо позаботиться о подкормке кустов, чтобы они успешно перезимовали и порадовали богатым урожаем в следующем сезоне.

Зачем подкармливать малину осенью?

Осенняя подкормка малины необходима для накопления растениями питательных веществ, которые будут использованы для роста корневой системы, развития почек и формирования урожая следующего года.

Кусты малины расходуют много сил на плодоношение в течение вегетационного периода. Поэтому к осени им требуется дополнительная подпитка, чтобы восстановить силы и подготовиться к зимовке.

Какие удобрения использовать?В сентябре для малины идеально подходят минеральные и органические удобрения, богатые фосфором и калием:

  • Суперфосфат. Он обеспечивает кусты фосфором, стимулирующим корнеобразование, рост и вызревание побегов.
  • Сульфат калия. Данное удобрение насыщает малину калием, который отвечает за зимостойкость и иммунитет растений.
  • Древесная зола. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, необходимые для нормального развития малины.
  • Компост или перегной. Органические удобрения обогащают почву гумусом, улучшая её структуру и плодородие.

Схема внесения подкормок

Вносить удобрения нужно в несколько этапов:

  • В начале сентября - суперфосфат и сульфат калия. Норма - 30-40 г на 1 кв.м.
  • Через 2-3 недели - древесная зола. Норма - 50-70 г на 1 кв.м.
  • В конце сентября - компост или перегной. Норма - 3-4 кг на 1 кв.м.

Подкормки необходимо равномерно распределить под кустами и аккуратно заделать в почву граблями.

Фото: Aiwok.

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